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Номинация о традиционных ценностях появилась в конкурсе "ПРО Образование" - РИА Новости, 18.07.2023
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Год педагога и наставника
 
12:57 18.07.2023 (обновлено: 12:59 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/obrazovanie-1884841297.html
Номинация о традиционных ценностях появилась в конкурсе "ПРО Образование"
Номинация о традиционных ценностях появилась в конкурсе "ПРО Образование" - РИА Новости, 18.07.2023
Номинация о традиционных ценностях появилась в конкурсе "ПРО Образование"
Номинация "Лучшая публикация о традиционных духовно-нравственных ценностях Российской Федерации" появилась на конкурсе "ПРО Образование - 2023", сообщила... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:57
2023-07-18T12:59
год педагога и наставника
сн_образование
сергей кравцов
общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Номинация "Лучшая публикация о традиционных духовно-нравственных ценностях Российской Федерации" появилась на конкурсе "ПРО Образование - 2023", сообщила пресс-служба Минпросвещения России. "Минпросвещения учредило новую номинацию всероссийского конкурса образовательной журналистики "ПРО Образование – 2023". Журналисты и индивидуальные авторы могут подать заявку по направлению "Лучшая публикация о традиционных духовно-нравственных ценностях Российской Федерации", - говорится в сообщении. В министерстве пояснили, что для участия в конкурсе в новой номинации принимаются материалы, рассказывающие о просветительских проектах и акциях в сфере образования и воспитания, связанных с популяризацией и продвижением традиционных духовно-нравственных ценностей России. "В этом году одно из направлений посвящено традиционным духовно-нравственным ценностям Российской Федерации. Участники смогут представить свои материалы о том, что близко сердцу каждого жителя нашей страны, о том, что нас объединяет, чем мы можем смело гордиться. Уверен, эта значимая номинация получит широкий отклик у журналистов и других участников", - сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении. Заявки на конкурс "ПРО Образование" можно подать по 20 номинациям на официальном сайте мероприятия до 27 октября, имена победителей объявят в ноябре в ходе торжественной церемонии награждения в Москве, напомнили в министерстве. В 2022 году всероссийский конкурс "ПРО Образование" отметил свой 20-летний юбилей, на конкурс подали 989 конкурсных заявок из 77 регионов страны и вручили награды в 12 основных и пяти специальных номинациях, а особого упоминания были удостоены учителя-блогеры, которые снимали клипы, вели свои собственные сообщества, создавали полезный просветительский контент и писали про школу в социальной сети "ВКонтакте".
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сн_образование, сергей кравцов, общество, социальный навигатор
Год педагога и наставника, СН_Образование, Сергей Кравцов, Общество, Социальный навигатор

Номинация о традиционных ценностях появилась в конкурсе "ПРО Образование"

© iStock.com / shironosovЧеловек пишет в ежедневник
Человек пишет в ежедневник - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© iStock.com / shironosov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Номинация "Лучшая публикация о традиционных духовно-нравственных ценностях Российской Федерации" появилась на конкурсе "ПРО Образование - 2023", сообщила пресс-служба Минпросвещения России.
"Минпросвещения учредило новую номинацию всероссийского конкурса образовательной журналистики "ПРО Образование – 2023". Журналисты и индивидуальные авторы могут подать заявку по направлению "Лучшая публикация о традиционных духовно-нравственных ценностях Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В министерстве пояснили, что для участия в конкурсе в новой номинации принимаются материалы, рассказывающие о просветительских проектах и акциях в сфере образования и воспитания, связанных с популяризацией и продвижением традиционных духовно-нравственных ценностей России.
"В этом году одно из направлений посвящено традиционным духовно-нравственным ценностям Российской Федерации. Участники смогут представить свои материалы о том, что близко сердцу каждого жителя нашей страны, о том, что нас объединяет, чем мы можем смело гордиться. Уверен, эта значимая номинация получит широкий отклик у журналистов и других участников", - сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении.
Заявки на конкурс "ПРО Образование" можно подать по 20 номинациям на официальном сайте мероприятия до 27 октября, имена победителей объявят в ноябре в ходе торжественной церемонии награждения в Москве, напомнили в министерстве.
В 2022 году всероссийский конкурс "ПРО Образование" отметил свой 20-летний юбилей, на конкурс подали 989 конкурсных заявок из 77 регионов страны и вручили награды в 12 основных и пяти специальных номинациях, а особого упоминания были удостоены учителя-блогеры, которые снимали клипы, вели свои собственные сообщества, создавали полезный просветительский контент и писали про школу в социальной сети "ВКонтакте".
 
Год педагога и наставникаСН_ОбразованиеСергей КравцовОбществоСоциальный навигатор
 
 
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