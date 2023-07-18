https://ria.ru/20230718/nezhelatelnaya-1884852484.html
Генпрокуратура признала деятельность НПО Wild Salmon Center нежелательной
Генпрокуратура признала деятельность НПО Wild Salmon Center нежелательной - РИА Новости, 18.07.2023
Генпрокуратура признала деятельность НПО Wild Salmon Center нежелательной
Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность американской неправительственной организации Wild Salmon Center, сообщила пресс-служба надзорного... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:27
2023-07-18T13:27
2023-07-18T15:28
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность американской неправительственной организации Wild Salmon Center, сообщила пресс-служба надзорного ведомства."Декларируемой целью организации является "сохранение тихоокеанского лосося". Фактически деятельность WSC в Российской Федерации используется в качестве прикрытия при реализации проектов, направленных на сковывание экономического развития России", — пояснили в Генпрокуратуре.Американская НПО продвигала якобы полезные инициативы по созданию в Сахалинской области особо охраняемых природных территорий. На них планировалось ограничить рыбный промысел и блокировать работу газо- и нефтедобывающих компаний в интересах иностранных фирм и лиц.Аналогичные инициативы продвигались в Хабаровском крае. WSC оказывала финансовую поддержку "Экологической вахте Сахалина"*, включенной в реестр иностранных агентов. В Генпрокуратуре отметили, что НПО финансировали частные структуры, в том числе корпорация Google, а также американские госорганы — Министерство торговли, Министерство сельского хозяйства и Министерство внутренних дел.Таким образом, формально выступая за охрану природы, организация планировала вмешиваться во внутренние дела России, могла нанести ущерб экономической безопасности страны, заключили в ведомстве. * Организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20230707/deyatelnost-1882811118.html
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сша, генеральная прокуратура рф, россия, дальний восток
США, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Дальний Восток
Генпрокуратура признала деятельность НПО Wild Salmon Center нежелательной
Генпрокуратура признала деятельность американской НПО Wild Salmon Center нежелательной