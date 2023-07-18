https://ria.ru/20230718/nepogoda-1884861818.html

Горслужбы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за гроз и града

Горслужбы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за гроз и града - РИА Новости, 18.07.2023

Горслужбы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за гроз и града

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых гроз и ливней, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:19

2023-07-18T14:19

2023-07-18T14:19

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

общество

мосводосток

комплекс городского хозяйства москвы

погода

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых гроз и ливней, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков отметил, что согласно прогнозу синоптиков, в период с 18 по 19 июля в столице ожидается дождь, местами сильный и с градом, гроза, порывы ветра сегодня могут достигать до 17-20 метров в секунду, а в ночные часы и в первой половине дня 19 июля - до 25 метров в секунду. Существует вероятность выпадения до утра среды порядка 40 миллиметров осадков. "В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями городские службы переведены в режим повышенной готовности, под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона усилили патрулирование зон отдыха и парков, чтобы предупредить людей о непогоде. "Специалисты комплекса городского хозяйства заранее проверяют системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды будут размещены аварийные бригады "Мосводостока" и других инженерных компаний", - сказал Бирюков. Он отметил, что также принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей при ухудшении погоды не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.

https://ria.ru/20230718/pogoda-1884778141.html

https://ria.ru/20230713/mosvodostok-1884179906.html

москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, общество, мосводосток, комплекс городского хозяйства москвы, погода