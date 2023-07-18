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Очереди из машин образовались с обеих сторон Крымского моста - РИА Новости, 18.07.2023
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11:45 18.07.2023 (обновлено: 12:09 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/most-1884819765.html
Очереди из машин образовались с обеих сторон Крымского моста
Очереди из машин образовались с обеих сторон Крымского моста - РИА Новости, 18.07.2023
Очереди из машин образовались с обеих сторон Крымского моста
Очереди из нескольких сотен автомобилей образовались с обеих сторон Крымского моста, сообщил оперативный телеграм-канал. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T11:45
2023-07-18T12:09
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Очереди из нескольких сотен автомобилей образовались с обеих сторон Крымского моста, сообщил оперативный телеграм-канал. "В очереди со стороны Тамани находится 400 транспортных средств. Время ожидания более часа. В очереди со стороны Керчи находится 320 транспортных средств. Время ожидания более часа", — говорится в сообщении.Отмечается, что это данные на 11:00 мск.В ночь с воскресенья на понедельник Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами.СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать. Для проведения восстановительных работ необходимо построить временный мост длиной 250 метров.В ночь на вторник движение автотранспорта восстановили в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь. Двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября.
https://ria.ru/20230717/krym-1884710077.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, крымский мост
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту, Крымский мост
Очереди из машин образовались с обеих сторон Крымского моста

Более 700 автомобилей выстроились в очередь на проезд с обеих сторон Крымского моста

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Очереди из нескольких сотен автомобилей образовались с обеих сторон Крымского моста, сообщил оперативный телеграм-канал.
"В очереди со стороны Тамани находится 400 транспортных средств. Время ожидания более часа. В очереди со стороны Керчи находится 320 транспортных средств. Время ожидания более часа", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что это данные на 11:00 мск.
В ночь с воскресенья на понедельник Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами.
СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать. Для проведения восстановительных работ необходимо построить временный мост длиной 250 метров.
В ночь на вторник движение автотранспорта восстановили в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь. Двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября.
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