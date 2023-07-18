https://ria.ru/20230718/most-1884819765.html

Очереди из машин образовались с обеих сторон Крымского моста

Очереди из машин образовались с обеих сторон Крымского моста - РИА Новости, 18.07.2023

Очереди из машин образовались с обеих сторон Крымского моста

Очереди из нескольких сотен автомобилей образовались с обеих сторон Крымского моста, сообщил оперативный телеграм-канал. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T11:45

2023-07-18T11:45

2023-07-18T12:09

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

крымский мост

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882583590_0:225:3242:2048_1920x0_80_0_0_e762ab6a78e742dbdb9b1db0f012576a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Очереди из нескольких сотен автомобилей образовались с обеих сторон Крымского моста, сообщил оперативный телеграм-канал. "В очереди со стороны Тамани находится 400 транспортных средств. Время ожидания более часа. В очереди со стороны Керчи находится 320 транспортных средств. Время ожидания более часа", — говорится в сообщении.Отмечается, что это данные на 11:00 мск.В ночь с воскресенья на понедельник Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами.СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать. Для проведения восстановительных работ необходимо построить временный мост длиной 250 метров.В ночь на вторник движение автотранспорта восстановили в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь. Двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября.

https://ria.ru/20230717/krym-1884710077.html

https://ria.ru/20230718/krym-1884772267.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, крымский мост