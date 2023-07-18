https://ria.ru/20230718/granata-1884855657.html

В Ростовской области на дороге нашли предмет, похожий на гранату

В Ростовской области на дороге нашли предмет, похожий на гранату - РИА Новости, 18.07.2023

В Ростовской области на дороге нашли предмет, похожий на гранату

Житель Азова обнаружил на дороге предмет, похожий на гранату, она отправлена на экспертизу, сообщает ГУМВД России по Ростовской области. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T13:44

2023-07-18T13:44

2023-07-18T13:44

происшествия

ростовская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл – РИА Новости. Житель Азова обнаружил на дороге предмет, похожий на гранату, она отправлена на экспертизу, сообщает ГУМВД России по Ростовской области. По данным ведомства, в отдел МВД России "Азовский" поступило сообщение о возможной угрозе на одной из улиц города. На место прибыли полицейские и сотрудники экстренных служб. "В результате осмотра участка улицы обнаружен и изъят предмет, конструктивно схожий с гранатой, который был отправлен на исследование", - говорится в сообщении. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что предположительно, граната была без запала. Была ли она боевой, установят эксперты.

https://ria.ru/20230425/metro-1867552393.html

ростовская область

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)