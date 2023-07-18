https://ria.ru/20230718/granata-1884855657.html
В Ростовской области на дороге нашли предмет, похожий на гранату
В Ростовской области на дороге нашли предмет, похожий на гранату - РИА Новости, 18.07.2023
В Ростовской области на дороге нашли предмет, похожий на гранату
Житель Азова обнаружил на дороге предмет, похожий на гранату, она отправлена на экспертизу, сообщает ГУМВД России по Ростовской области. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:44
2023-07-18T13:44
2023-07-18T13:44
происшествия
ростовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл – РИА Новости. Житель Азова обнаружил на дороге предмет, похожий на гранату, она отправлена на экспертизу, сообщает ГУМВД России по Ростовской области. По данным ведомства, в отдел МВД России "Азовский" поступило сообщение о возможной угрозе на одной из улиц города. На место прибыли полицейские и сотрудники экстренных служб. "В результате осмотра участка улицы обнаружен и изъят предмет, конструктивно схожий с гранатой, который был отправлен на исследование", - говорится в сообщении. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что предположительно, граната была без запала. Была ли она боевой, установят эксперты.
https://ria.ru/20230425/metro-1867552393.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ростовская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ростовской области на дороге нашли предмет, похожий на гранату
Житель Азова нашел на дороге предмет, похожий на гранату без запала
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл – РИА Новости. Житель Азова обнаружил на дороге предмет, похожий на гранату, она отправлена на экспертизу, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.
По данным ведомства, в отдел МВД России "Азовский" поступило сообщение о возможной угрозе на одной из улиц города. На место прибыли полицейские и сотрудники экстренных служб. "В результате осмотра участка улицы обнаружен и изъят предмет, конструктивно схожий с гранатой, который был отправлен на исследование", - говорится в сообщении.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что предположительно, граната была без запала. Была ли она боевой, установят эксперты.
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