https://ria.ru/20230718/festivali-1884792408.html

Фестиваль "Вкусы России" в Москве посетили более 1,6 миллиона гостей

Фестиваль "Вкусы России" в Москве посетили более 1,6 миллиона гостей - РИА Новости, 18.07.2023

Фестиваль "Вкусы России" в Москве посетили более 1,6 миллиона гостей

Площадки гастрономического фестиваля "Вкусы России" посетили более 1,6 миллиона москвичей и туристов, они приобрели около 200 тысяч килограммов российской... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T10:29

2023-07-18T10:29

2023-07-18T10:29

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Площадки гастрономического фестиваля "Вкусы России" посетили более 1,6 миллиона москвичей и туристов, они приобрели около 200 тысяч килограммов российской продукции, сообщила журналистам заммэра столицы Наталья Сергунина. "В Москве завершился второй гастрономический фестиваль "Вкусы России". Его посетили более 1,6 миллионов жителей и гостей столицы. Он проходил с 7 по 16 июля на 26 площадках по всему городу. Вниманию участников были предложены уникальные локальные продукты из 76 регионов страны, а также мероприятия, посвященные народным промыслам и культуре", – сказала Сергунина. Она отметила, что гости фестиваля приобрели около 200 тысяч килограммов российской продукции – сыров, мясных и рыбных деликатесов, сладостей. Их привезли из Поволжья, с Дальнего Востока, Урала, Алтая. Все желающие могли попробовать блюда из регионов. Всего было съедено более 400 тысяч порций различных блюд. По словам заммэра, особое предпочтение посетители отдали кулинарным и творческим мастер-классам: 1,9 тысячи таких событий посетили свыше 16 тысяч человек.

https://ria.ru/20230718/kukhnya-1884711644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, москва, фестивали, наталья сергунина