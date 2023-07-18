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Фестиваль "Вкусы России" в Москве посетили более 1,6 миллиона гостей
Фестиваль "Вкусы России" в Москве посетили более 1,6 миллиона гостей - РИА Новости, 18.07.2023
Фестиваль "Вкусы России" в Москве посетили более 1,6 миллиона гостей
Площадки гастрономического фестиваля "Вкусы России" посетили более 1,6 миллиона москвичей и туристов, они приобрели около 200 тысяч килограммов российской... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T10:29
2023-07-18T10:29
2023-07-18T10:29
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Площадки гастрономического фестиваля "Вкусы России" посетили более 1,6 миллиона москвичей и туристов, они приобрели около 200 тысяч килограммов российской продукции, сообщила журналистам заммэра столицы Наталья Сергунина. "В Москве завершился второй гастрономический фестиваль "Вкусы России". Его посетили более 1,6 миллионов жителей и гостей столицы. Он проходил с 7 по 16 июля на 26 площадках по всему городу. Вниманию участников были предложены уникальные локальные продукты из 76 регионов страны, а также мероприятия, посвященные народным промыслам и культуре", – сказала Сергунина. Она отметила, что гости фестиваля приобрели около 200 тысяч килограммов российской продукции – сыров, мясных и рыбных деликатесов, сладостей. Их привезли из Поволжья, с Дальнего Востока, Урала, Алтая. Все желающие могли попробовать блюда из регионов. Всего было съедено более 400 тысяч порций различных блюд. По словам заммэра, особое предпочтение посетители отдали кулинарным и творческим мастер-классам: 1,9 тысячи таких событий посетили свыше 16 тысяч человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, москва, фестивали, наталья сергунина
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Москва, Фестивали, Наталья Сергунина
Фестиваль "Вкусы России" в Москве посетили более 1,6 миллиона гостей
Площадки фестиваля "Вкусы России" в Москве посетили 1,6 миллиона москвичей и туристов
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Площадки гастрономического фестиваля "Вкусы России" посетили более 1,6 миллиона москвичей и туристов, они приобрели около 200 тысяч килограммов российской продукции, сообщила журналистам заммэра столицы Наталья Сергунина.
"В Москве завершился второй гастрономический фестиваль "Вкусы России". Его посетили более 1,6 миллионов жителей и гостей столицы. Он проходил с 7 по 16 июля на 26 площадках по всему городу. Вниманию участников были предложены уникальные локальные продукты из 76 регионов страны, а также мероприятия, посвященные народным промыслам и культуре", – сказала Сергунина.
Она отметила, что гости фестиваля приобрели около 200 тысяч килограммов российской продукции – сыров, мясных и рыбных деликатесов, сладостей. Их привезли из Поволжья
, с Дальнего Востока
, Урала
, Алтая. Все желающие могли попробовать блюда из регионов. Всего было съедено более 400 тысяч порций различных блюд.
По словам заммэра, особое предпочтение посетители отдали кулинарным и творческим мастер-классам: 1,9 тысячи таких событий посетили свыше 16 тысяч человек.
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