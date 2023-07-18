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Нидерланды направят Украине отремонтированные бронетранспортеры M113 - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:32 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/bronetransportery-1884914568.html
Нидерланды направят Украине отремонтированные бронетранспортеры M113
Нидерланды направят Украине отремонтированные бронетранспортеры M113 - РИА Новости, 18.07.2023
Нидерланды направят Украине отремонтированные бронетранспортеры M113
Нидерланды в скором времени направят Украине отремонтированные бронетранспортеры M113, сообщила во вторник министр обороны страны Кайса Оллонгрен в Twitter. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T17:32
2023-07-18T17:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нидерланды
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ГААГА, 18 июл - РИА Новости. Нидерланды в скором времени направят Украине отремонтированные бронетранспортеры M113, сообщила во вторник министр обороны страны Кайса Оллонгрен в Twitter. "В скором времени мы отправим Украине отремонтированные бронемашины М113", - написала министр. По ее словам, эти гусеничные бронетранспортеры помогут Украине в перевозке личного состава. Оллонгрен отметила, что Нидерланды тесно сотрудничают с Бельгией и Люксембургом по вопросу поставок этих БТР. Нидерланды с начала спецоперации уже поставили Украине 45 танков Т-72, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 196 боевых машин пехоты YPR, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов. В 2024 году Нидерланды вместе с Данией планируют передать Украине 14 немецких танков Leopard 2. Общая сумма военной помощи Нидерландов Украине к июлю составила уже 1,9 миллиарда евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230718/svo-1884719240.html
https://ria.ru/20230717/snaryady-1884265678.html
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в мире, украина, нидерланды
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Нидерланды
Нидерланды направят Украине отремонтированные бронетранспортеры M113

Глава Минобороны Оллонгрен: Нидерланды скоро направят Украине отремонтированные БТР M113

© Фото : Литовская армияБронетранспортеры M113
Бронетранспортеры M113 - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : Литовская армия
Бронетранспортеры M113 . Архивное фото
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ГААГА, 18 июл - РИА Новости. Нидерланды в скором времени направят Украине отремонтированные бронетранспортеры M113, сообщила во вторник министр обороны страны Кайса Оллонгрен в Twitter.
"В скором времени мы отправим Украине отремонтированные бронемашины М113", - написала министр.
По ее словам, эти гусеничные бронетранспортеры помогут Украине в перевозке личного состава.
Оллонгрен отметила, что Нидерланды тесно сотрудничают с Бельгией и Люксембургом по вопросу поставок этих БТР.
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Нидерланды с начала спецоперации уже поставили Украине 45 танков Т-72, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 196 боевых машин пехоты YPR, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов. В 2024 году Нидерланды вместе с Данией планируют передать Украине 14 немецких танков Leopard 2.
Общая сумма военной помощи Нидерландов Украине к июлю составила уже 1,9 миллиарда евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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