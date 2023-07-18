https://ria.ru/20230718/blinovskaya-1884825197.html

Суд арестовал счета родителей и брата блогера Блиновской

Суд арестовал счета родителей и брата блогера Блиновской - РИА Новости, 18.07.2023

Суд арестовал счета родителей и брата блогера Блиновской

Суд наложил арест на недвижимость и счета родителей и брата блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов почти на 1 миллиард рублей и... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T12:05

2023-07-18T12:05

2023-07-18T12:05

шоубиз

елена блиновская

москва

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Суд наложил арест на недвижимость и счета родителей и брата блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов почти на 1 миллиард рублей и отмывании доходов, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова. Ранее в пресс-службе Пресненского суда Москвы сообщили РИА Новости, что инстанцией наложен арест на имущество Блиновской, включая 21 объект недвижимости, свыше 46 миллионов рублей и 292 тысяч долларов наличными, 50 банковских счетов. По словам Нефедовой, прокуратура заявила "гражданский иск с целью возмещения ущерба", причиненного бюджету РФ "в результате налогового преступления", и суд разрешил наложить арест на недвижимость, счета и средства родителей Блиновской – Олега и Нины Останиных, а также брата - Александра Останина. В документах отмечается, что предоставленные суду материалы свидетельствуют о том, что наложение ареста на указанное имущество необходимо для "его сохранности в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, возможной конфискации имущества". В частности, у Олега Останина арестованы 45,9 миллиона рублей, порядка 241,9 тысячи евро, чуть более 292,6 тысячи долларов, 123 юаня, 5 цзяо и монеты различного номинала. Кроме того, наложен арест на 15 объектов недвижимости и 2 машино-места. У Александра Останина наложен арест на девять помещений и три машино-места; у Нины Останиной – на шесть объектов недвижимости. Вся недвижимость зарегистрирована в Москве, Подмосковье и Ярославской области. Кроме того, у всех троих наложен арест на счета в "Тинькофф Банке", "Альфа банке", Сбербанке, Московском кредитном банке, банке Открытие. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Прокуратура Москвы отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года. Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.

https://ria.ru/20230714/arest-1884296600.html

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елена блиновская, москва