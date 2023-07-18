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Суд арестовал у Блиновской более 70 миллионов рублей - РИА Новости, 18.07.2023
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09:22 18.07.2023 (обновлено: 09:43 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/blinovskaya-1884784902.html
Суд арестовал у Блиновской более 70 миллионов рублей
Суд арестовал у Блиновской более 70 миллионов рублей - РИА Новости, 18.07.2023
Суд арестовал у Блиновской более 70 миллионов рублей
Пресненский суд Москвы наложил арест на имущество блогера Елены Блиновской суммой более 70 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T09:22
2023-07-18T09:43
происшествия
елена блиновская
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Пресненский суд Москвы наложил арест на имущество блогера Елены Блиновской суммой более 70 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде."Судом наложен арест на денежные средства, находящихся на 50 счетах в различных банках, &lt;...&gt; 46 173 358 рублей, 292 650 долларов, 123 юаня, 5 дзао", — уточнили там.Кроме того, арестованы семь монет номиналом 10 рублей, 80 монет Георгий Победоносец, еще 12 монет в индивидуальных футлярах, а также две двухрублевые и одна рублевая монета.Суд также наложил арест на 21 объект недвижимости, расположенный в Москве, Ярославской и Московский областях, и два машино-места.Блиновскую обвиняют в отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Она находится под домашним арестом. По данным СК, блогер получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Вдобавок, как утверждается, она привлекла к преступной схеме третьих лиц, личность которых не установлена.По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа Алексея, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.Позднее фигурантом дела стал и Алексей Блиновский. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.
https://ria.ru/20230621/blinovskaya-1879532652.html
https://ria.ru/20230516/blogery-1871959954.html
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происшествия, елена блиновская
Происшествия, Елена Блиновская
Суд арестовал у Блиновской более 70 миллионов рублей

Суд арестовал у Блиновской 50 счетов, более 70 миллионов рублей и 21 объект недвижимости

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы
Блогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Блогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Пресненский суд Москвы наложил арест на имущество блогера Елены Блиновской суммой более 70 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Судом наложен арест на денежные средства, находящихся на 50 счетах в различных банках, <...> 46 173 358 рублей, 292 650 долларов, 123 юаня, 5 дзао", — уточнили там.
Кроме того, арестованы семь монет номиналом 10 рублей, 80 монет Георгий Победоносец, еще 12 монет в индивидуальных футлярах, а также две двухрублевые и одна рублевая монета.
Суд также наложил арест на 21 объект недвижимости, расположенный в Москве, Ярославской и Московский областях, и два машино-места.
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Блиновскую обвиняют в отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Она находится под домашним арестом. По данным СК, блогер получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Вдобавок, как утверждается, она привлекла к преступной схеме третьих лиц, личность которых не установлена.
По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.
Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа Алексея, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
Позднее фигурантом дела стал и Алексей Блиновский. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.
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