https://ria.ru/20230718/blinovskaya-1884784902.html

Суд арестовал у Блиновской более 70 миллионов рублей

Суд арестовал у Блиновской более 70 миллионов рублей - РИА Новости, 18.07.2023

Суд арестовал у Блиновской более 70 миллионов рублей

Пресненский суд Москвы наложил арест на имущество блогера Елены Блиновской суммой более 70 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T09:22

2023-07-18T09:22

2023-07-18T09:43

происшествия

елена блиновская

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Пресненский суд Москвы наложил арест на имущество блогера Елены Блиновской суммой более 70 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде."Судом наложен арест на денежные средства, находящихся на 50 счетах в различных банках, <...> 46 173 358 рублей, 292 650 долларов, 123 юаня, 5 дзао", — уточнили там.Кроме того, арестованы семь монет номиналом 10 рублей, 80 монет Георгий Победоносец, еще 12 монет в индивидуальных футлярах, а также две двухрублевые и одна рублевая монета.Суд также наложил арест на 21 объект недвижимости, расположенный в Москве, Ярославской и Московский областях, и два машино-места.Блиновскую обвиняют в отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Она находится под домашним арестом. По данным СК, блогер получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Вдобавок, как утверждается, она привлекла к преступной схеме третьих лиц, личность которых не установлена.По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа Алексея, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.Позднее фигурантом дела стал и Алексей Блиновский. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.

https://ria.ru/20230621/blinovskaya-1879532652.html

https://ria.ru/20230516/blogery-1871959954.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, елена блиновская