https://ria.ru/20230717/zerno-1884633641.html

Посол России в Белоруссии прокомментировал ситуацию вокруг зерновой сделки

Посол России в Белоруссии прокомментировал ситуацию вокруг зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023

Посол России в Белоруссии прокомментировал ситуацию вокруг зерновой сделки

Запад не собирался выполнять свои обязательства по зерновой сделке в части российских интересов, прекращение действия инициативы полностью лежит на его совести, РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T13:27

2023-07-17T13:27

2023-07-17T13:27

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МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Запад не собирался выполнять свои обязательства по зерновой сделке в части российских интересов, прекращение действия инициативы полностью лежит на его совести, говорится в комментарии посла России в Белоруссии Бориса Грызлова. Ранее в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Грызлов в понедельник сообщил, что дипмиссия передала Киеву по дипломатическим каналам ноту с позицией РФ по зерновой сделке: выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля. "Коллективный Запад, как оказалось, в который раз не собирался выполнять свою часть обязательств, касающихся соблюдения российских интересов в рамках зерновой сделки, - заявил глава российской дипмиссии в Минске. Поясняется, что "речь идет, в частности, о переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновлении поставок запчастей для сельхозтехники, обеспечении логистики и страхования перевозок и ряде других вопросов". "Серьезнейший удар по самой концепции "Черноморской инициативы", неотъемлемой частью которой были поставки аммиака – важнейшего сырья для производства удобрений, – нанесли подрыв украинцами аммиакопровода "Тольятти-Одесса" на подконтрольной Киеву территории, а также террористические акты в отношении гражданской инфраструктуры Крыма и Севастополя, совершенные в том числе с использованием морских коридоров, предназначенных для вывоза зерна", - продолжил дипломат. Таким образом, констатировал Грызлов, "все ключевые параметры и условия сделки другими сторонами совершенно целенаправленно и систематически не соблюдались". "Прекращение действия инициативы полностью лежит на их совести", - заявил он.

https://ria.ru/20230716/zerno-1884444675.html

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белоруссия, борис грызлов, оон, россельхозбанк, россия, зерновая сделка, в мире, экономика