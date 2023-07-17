Посол России в Белоруссии прокомментировал ситуацию вокруг зерновой сделки
Посол в Белоруссии Грызлов: прекращение действия зерновой сделки лежит на совести Запада
Борис Грызлов. Архивное фото
МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Запад не собирался выполнять свои обязательства по зерновой сделке в части российских интересов, прекращение действия инициативы полностью лежит на его совести, говорится в комментарии посла России в Белоруссии Бориса Грызлова.
Ранее в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Грызлов в понедельник сообщил, что дипмиссия передала Киеву по дипломатическим каналам ноту с позицией РФ по зерновой сделке: выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля.
"Коллективный Запад, как оказалось, в который раз не собирался выполнять свою часть обязательств, касающихся соблюдения российских интересов в рамках зерновой сделки, - заявил глава российской дипмиссии в Минске.
Поясняется, что "речь идет, в частности, о переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновлении поставок запчастей для сельхозтехники, обеспечении логистики и страхования перевозок и ряде других вопросов". "Серьезнейший удар по самой концепции "Черноморской инициативы", неотъемлемой частью которой были поставки аммиака – важнейшего сырья для производства удобрений, – нанесли подрыв украинцами аммиакопровода "Тольятти-Одесса" на подконтрольной Киеву территории, а также террористические акты в отношении гражданской инфраструктуры Крыма и Севастополя, совершенные в том числе с использованием морских коридоров, предназначенных для вывоза зерна", - продолжил дипломат.
Таким образом, констатировал Грызлов, "все ключевые параметры и условия сделки другими сторонами совершенно целенаправленно и систематически не соблюдались".
"Прекращение действия инициативы полностью лежит на их совести", - заявил он.