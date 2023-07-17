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Двух жителей Краснодара заподозрили в вымогательстве за "блок на негатив" - РИА Новости, 17.07.2023
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13:33 17.07.2023 (обновлено: 13:50 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/vymogatelstvo-1884638313.html
Двух жителей Краснодара заподозрили в вымогательстве за "блок на негатив"
Двух жителей Краснодара заподозрили в вымогательстве за "блок на негатив" - РИА Новости, 17.07.2023
Двух жителей Краснодара заподозрили в вымогательстве за "блок на негатив"
Силовики поймали двоих жителей Краснодара, подозреваемых в вымогательстве у представителей власти и бизнеса денег за блок на негатив в Telegram-канале, сообщила РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:33
2023-07-17T13:50
происшествия
краснодар
краснодарский край
ирина волк
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Силовики поймали двоих жителей Краснодара, подозреваемых в вымогательстве у представителей власти и бизнеса денег за блок на негатив в Telegram-канале, сообщила на сайте МВД официальный представитель МВД России Ирина Волк.По предварительным данным полиции, в 2021 году злоумышленники создали и занялись администрированием анонимных интернет-ресусов - сайта и Telegram-канала. Там они публиковали информацию о представителях власти и предпринимателях Краснодарского края, которая "содержала заведомо ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию граждан". За удаление и отказ от дальнейшей публикации такой информации фигуранты вымогали крупные суммы денег."Задержаны предполагаемый администратор интернет-ресурсов и профессиональный редактор, который занимался подготовкой публикаций. В ходе обысков полицейские изъяли у них оргтехнику и черновики статей компрометирующего характера", - сказала Волк.Наименование сайта и Telegram-канала, а также иных подробностей дела она не раскрыла.По ее словам, фигурантов подозревают в вымогательстве, совершенном в особо крупном размере. Материалы дела переданы в следственные органы.
https://ria.ru/20230517/zaderzhanie-1872396751.html
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происшествия, краснодар, краснодарский край, ирина волк
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, Ирина Волк
Двух жителей Краснодара заподозрили в вымогательстве за "блок на негатив"

МВД сообщило о задержании двух жителей Краснодара, вымогавших деньги за блок на негатив

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Силовики поймали двоих жителей Краснодара, подозреваемых в вымогательстве у представителей власти и бизнеса денег за блок на негатив в Telegram-канале, сообщила на сайте МВД официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным полиции, в 2021 году злоумышленники создали и занялись администрированием анонимных интернет-ресусов - сайта и Telegram-канала. Там они публиковали информацию о представителях власти и предпринимателях Краснодарского края, которая "содержала заведомо ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию граждан". За удаление и отказ от дальнейшей публикации такой информации фигуранты вымогали крупные суммы денег.
«
"Задержаны предполагаемый администратор интернет-ресурсов и профессиональный редактор, который занимался подготовкой публикаций. В ходе обысков полицейские изъяли у них оргтехнику и черновики статей компрометирующего характера", - сказала Волк.
Наименование сайта и Telegram-канала, а также иных подробностей дела она не раскрыла.
По ее словам, фигурантов подозревают в вымогательстве, совершенном в особо крупном размере. Материалы дела переданы в следственные органы.
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