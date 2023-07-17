https://ria.ru/20230717/vymogatelstvo-1884638313.html

Двух жителей Краснодара заподозрили в вымогательстве за "блок на негатив"

Двух жителей Краснодара заподозрили в вымогательстве за "блок на негатив" - РИА Новости, 17.07.2023

Двух жителей Краснодара заподозрили в вымогательстве за "блок на негатив"

Силовики поймали двоих жителей Краснодара, подозреваемых в вымогательстве у представителей власти и бизнеса денег за блок на негатив в Telegram-канале, сообщила РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T13:33

2023-07-17T13:33

2023-07-17T13:50

происшествия

краснодар

краснодарский край

ирина волк

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Силовики поймали двоих жителей Краснодара, подозреваемых в вымогательстве у представителей власти и бизнеса денег за блок на негатив в Telegram-канале, сообщила на сайте МВД официальный представитель МВД России Ирина Волк.По предварительным данным полиции, в 2021 году злоумышленники создали и занялись администрированием анонимных интернет-ресусов - сайта и Telegram-канала. Там они публиковали информацию о представителях власти и предпринимателях Краснодарского края, которая "содержала заведомо ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию граждан". За удаление и отказ от дальнейшей публикации такой информации фигуранты вымогали крупные суммы денег."Задержаны предполагаемый администратор интернет-ресурсов и профессиональный редактор, который занимался подготовкой публикаций. В ходе обысков полицейские изъяли у них оргтехнику и черновики статей компрометирующего характера", - сказала Волк.Наименование сайта и Telegram-канала, а также иных подробностей дела она не раскрыла.По ее словам, фигурантов подозревают в вымогательстве, совершенном в особо крупном размере. Материалы дела переданы в следственные органы.

https://ria.ru/20230517/zaderzhanie-1872396751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодар, краснодарский край, ирина волк