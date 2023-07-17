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Более 90 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года

Более 90 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года - РИА Новости, 17.07.2023

Более 90 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года

Более 90 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T17:11

2023-07-17T17:11

2023-07-17T17:13

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москва

московский авиационный центр

московский авиационный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности

комплекс городского хозяйства москвы

дтп

пожары

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Более 90 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Более 90 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года. Экипажи санитарных вертолетов совершили 91 вылет. Они эвакуируют пострадавших в ДТП, при пожарах и других происшествиях, экстренно госпитализируют больных", - говорится в сообщении. Отмечается, что время прибытия в любую точку города – в среднем 10-15 минут. Пожарные вертолеты участвовали в тушении четырех пожаров. Кроме того, 392 раза выезжали на происшествия спасатели авиацентра. Основная часть выездов – около 60 % – пришлась на оказание помощи маломобильным горожанам и вскрытие дверей при угрозе жизни и здоровью людей, примерно 14% – на дорожно-транспортные происшествия. "Восемнадцать тренировок провели специалисты аварийно-спасательной службы совместно с лётным отрядом учреждения", — рассказали также в комплексе городского хозяйства.

https://ria.ru/20230607/aviatsiya-1876222427.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, московский авиационный центр, московский авиационный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, комплекс городского хозяйства москвы, дтп, пожары