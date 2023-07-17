https://ria.ru/20230717/vylety-1884704517.html
Более 90 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года
Более 90 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года - РИА Новости, 17.07.2023
Более 90 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года
Более 90 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:11
2023-07-17T17:11
2023-07-17T17:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
московский авиационный центр
московский авиационный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
комплекс городского хозяйства москвы
дтп
пожары
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155055/33/1550553316_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_5557f1abb56b53c004715f8cf136a7b4.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Более 90 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Более 90 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года. Экипажи санитарных вертолетов совершили 91 вылет. Они эвакуируют пострадавших в ДТП, при пожарах и других происшествиях, экстренно госпитализируют больных", - говорится в сообщении. Отмечается, что время прибытия в любую точку города – в среднем 10-15 минут. Пожарные вертолеты участвовали в тушении четырех пожаров. Кроме того, 392 раза выезжали на происшествия спасатели авиацентра. Основная часть выездов – около 60 % – пришлась на оказание помощи маломобильным горожанам и вскрытие дверей при угрозе жизни и здоровью людей, примерно 14% – на дорожно-транспортные происшествия. "Восемнадцать тренировок провели специалисты аварийно-спасательной службы совместно с лётным отрядом учреждения", — рассказали также в комплексе городского хозяйства.
https://ria.ru/20230607/aviatsiya-1876222427.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155055/33/1550553316_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_5ad6d159dbb7aaab962838934a873dbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский авиационный центр, московский авиационный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, комплекс городского хозяйства москвы, дтп, пожары
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Московский авиационный центр, Московский авиационный центр столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, Комплекс городского хозяйства Москвы, ДТП, пожары
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Более 90 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 90 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года. Экипажи санитарных вертолетов совершили 91 вылет. Они эвакуируют пострадавших в ДТП, при пожарах и других происшествиях, экстренно госпитализируют больных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что время прибытия в любую точку города – в среднем 10-15 минут. Пожарные вертолеты участвовали в тушении четырех пожаров
.
Кроме того, 392 раза выезжали на происшествия спасатели авиацентра. Основная часть выездов – около 60 % – пришлась на оказание помощи маломобильным горожанам и вскрытие дверей при угрозе жизни и здоровью людей, примерно 14% – на дорожно-транспортные происшествия.
"Восемнадцать тренировок провели специалисты аварийно-спасательной службы совместно с лётным отрядом учреждения", — рассказали также в комплексе городского хозяйства.
Небо под контролем. Как устроена работа московской авиации