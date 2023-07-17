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Более 90 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года - РИА Новости, 17.07.2023
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17:11 17.07.2023 (обновлено: 17:13 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/vylety-1884704517.html
Более 90 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года
Более 90 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года - РИА Новости, 17.07.2023
Более 90 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года
Более 90 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:11
2023-07-17T17:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
московский авиационный центр
московский авиационный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
комплекс городского хозяйства москвы
дтп
пожары
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Более 90 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Более 90 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года. Экипажи санитарных вертолетов совершили 91 вылет. Они эвакуируют пострадавших в ДТП, при пожарах и других происшествиях, экстренно госпитализируют больных", - говорится в сообщении. Отмечается, что время прибытия в любую точку города – в среднем 10-15 минут. Пожарные вертолеты участвовали в тушении четырех пожаров. Кроме того, 392 раза выезжали на происшествия спасатели авиацентра. Основная часть выездов – около 60 % – пришлась на оказание помощи маломобильным горожанам и вскрытие дверей при угрозе жизни и здоровью людей, примерно 14% – на дорожно-транспортные происшествия. "Восемнадцать тренировок провели специалисты аварийно-спасательной службы совместно с лётным отрядом учреждения", — рассказали также в комплексе городского хозяйства.
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москва, московский авиационный центр, московский авиационный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, комплекс городского хозяйства москвы, дтп, пожары
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Московский авиационный центр, Московский авиационный центр столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, Комплекс городского хозяйства Москвы, ДТП, пожары

Более 90 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосковский авиационный центр
Московский авиационный центр - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Московский авиационный центр
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Более 90 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 90 вылетов совершили пилоты Московского авиацентра с начала года. Экипажи санитарных вертолетов совершили 91 вылет. Они эвакуируют пострадавших в ДТП, при пожарах и других происшествиях, экстренно госпитализируют больных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что время прибытия в любую точку города – в среднем 10-15 минут. Пожарные вертолеты участвовали в тушении четырех пожаров.
Кроме того, 392 раза выезжали на происшествия спасатели авиацентра. Основная часть выездов – около 60 % – пришлась на оказание помощи маломобильным горожанам и вскрытие дверей при угрозе жизни и здоровью людей, примерно 14% – на дорожно-транспортные происшествия.
"Восемнадцать тренировок провели специалисты аварийно-спасательной службы совместно с лётным отрядом учреждения", — рассказали также в комплексе городского хозяйства.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосковский авиационный центрМосковский авиационный центр столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасностиКомплекс городского хозяйства МосквыДТПпожары
 
 
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