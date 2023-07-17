https://ria.ru/20230717/vsu-1884693398.html
В Запорожской области пресекли попытку прорыва ВСУ
В Запорожской области пресекли попытку прорыва ВСУ - РИА Новости, 17.07.2023
В Запорожской области пресекли попытку прорыва ВСУ
Российские войска сорвали попытку ВСУ прорваться в районе Времевского выступа, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T16:27
2023-07-17T16:27
2023-07-17T17:09
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
евгений балицкий
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_820daddd74d1f81bfd32b293fa1d1df7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости. Российские войска сорвали попытку ВСУ прорваться в районе Времевского выступа, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "По ситуации на Запорожском направлении контрудара ВСУ: обстановка остается стабильно напряженной, противник сконцентрировал усилия на восстановлении боеспособности. На Времевском направлении противник предпринял попытку прорвать передний край нашей обороны, успехов противник не достиг", — написал он.По словам Балицкого, бойцы 58-й армии и батальона Судоплатова выявили группу украинских военнослужащих, пытавшуюся вести разведку, и ликвидировали ее."Грамотными действиями наших ребят был отсечен основной путь подхода и отхода противника", — добавил глава региона. С 4 июня началось украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Но, как отмечал президент Владимир Путин, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск украинские военные не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.Западные СМИ признают, что украинская армия столкнулась со множеством проблем. Как писала газета New York Times, российские артиллерия и авиация не позволяют ВСУ прикрывать свои силы с помощью ПВО и контрнаступление превратилось в "медленную и кровавую утомительную работу". А телеканал CNN отмечал, что наступательные действия украинских военных были не столь успешны, как ожидали союзники Киева, тогда как компетентность российских войск оказалась значительно выше, чем рассчитывал Запад.
https://ria.ru/20230714/kontrnastup-1884022157.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229888_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2af76a5a44b337234e863dfe5dbfa615.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, россия, евгений балицкий, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Запорожской области пресекли попытку прорыва ВСУ
Балицкий: в Запорожской области в районе Времевского выступа пресекли попытку прорыва ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости.
Российские войска сорвали попытку ВСУ прорваться в районе Времевского выступа, сообщил в Telegram-канале
временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"По ситуации на Запорожском направлении контрудара ВСУ
: обстановка остается стабильно напряженной, противник сконцентрировал усилия на восстановлении боеспособности. На Времевском направлении противник предпринял попытку прорвать передний край нашей обороны, успехов противник не достиг", — написал он.
"ВСУ перестали беречь людей". Что происходит на фронте
По словам Балицкого, бойцы 58-й армии и батальона Судоплатова выявили группу украинских военнослужащих, пытавшуюся вести разведку, и ликвидировали ее.
"Грамотными действиями наших ребят был отсечен основной путь подхода и отхода противника", — добавил глава региона.
С 4 июня началось украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Но, как отмечал президент Владимир Путин, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск украинские военные не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
Западные СМИ признают, что украинская армия столкнулась со множеством проблем. Как писала газета New York Times, российские артиллерия и авиация не позволяют ВСУ прикрывать свои силы с помощью ПВО и контрнаступление превратилось в "медленную и кровавую утомительную работу". А телеканал CNN отмечал, что наступательные действия украинских военных были не столь успешны, как ожидали союзники Киева, тогда как компетентность российских войск оказалась значительно выше, чем рассчитывал Запад.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине