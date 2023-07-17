https://ria.ru/20230717/vsu-1884693398.html

В Запорожской области пресекли попытку прорыва ВСУ

В Запорожской области пресекли попытку прорыва ВСУ - РИА Новости, 17.07.2023

В Запорожской области пресекли попытку прорыва ВСУ

Российские войска сорвали попытку ВСУ прорваться в районе Времевского выступа, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T16:27

2023-07-17T16:27

2023-07-17T17:09

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

россия

евгений балицкий

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_820daddd74d1f81bfd32b293fa1d1df7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости. Российские войска сорвали попытку ВСУ прорваться в районе Времевского выступа, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "По ситуации на Запорожском направлении контрудара ВСУ: обстановка остается стабильно напряженной, противник сконцентрировал усилия на восстановлении боеспособности. На Времевском направлении противник предпринял попытку прорвать передний край нашей обороны, успехов противник не достиг", — написал он.По словам Балицкого, бойцы 58-й армии и батальона Судоплатова выявили группу украинских военнослужащих, пытавшуюся вести разведку, и ликвидировали ее."Грамотными действиями наших ребят был отсечен основной путь подхода и отхода противника", — добавил глава региона. С 4 июня началось украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Но, как отмечал президент Владимир Путин, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск украинские военные не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.Западные СМИ признают, что украинская армия столкнулась со множеством проблем. Как писала газета New York Times, российские артиллерия и авиация не позволяют ВСУ прикрывать свои силы с помощью ПВО и контрнаступление превратилось в "медленную и кровавую утомительную работу". А телеканал CNN отмечал, что наступательные действия украинских военных были не столь успешны, как ожидали союзники Киева, тогда как компетентность российских войск оказалась значительно выше, чем рассчитывал Запад.

https://ria.ru/20230714/kontrnastup-1884022157.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, россия, евгений балицкий, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр