Володин заявил о поддержке прекращения зерновой сделки
Володин допустил возобновление зерновой сделки при выполнении обязательств перед Россией
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале о поддержке прекращения зерновой сделки в текущих условиях .
Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе.
"Поддерживаем прекращение зерновой сделки в этих условиях", - заявил Володин.
Володин подчеркнул, что возобновление зерновой сделки возможно только при выполнении обязательств перед Россией и неиспользовании зернового коридора для террористических атак.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.