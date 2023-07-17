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Володин заявил о поддержке прекращения зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023
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14:35 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/volodin-1884659218.html
Володин заявил о поддержке прекращения зерновой сделки
Володин заявил о поддержке прекращения зерновой сделки - РИА Новости, 17.07.2023
Володин заявил о поддержке прекращения зерновой сделки
Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале о поддержке прекращения зерновой сделки в текущих условиях . РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:35
2023-07-17T14:35
экономика
зерновая сделка
госдума рф
вячеслав володин
турция
украина
россия
оон
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале о поддержке прекращения зерновой сделки в текущих условиях . Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе. "Поддерживаем прекращение зерновой сделки в этих условиях", - заявил Володин. Володин подчеркнул, что возобновление зерновой сделки возможно только при выполнении обязательств перед Россией и неиспользовании зернового коридора для террористических атак. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230716/zerno-1884444675.html
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экономика, зерновая сделка, госдума рф, вячеслав володин, турция, украина, россия, оон, в мире
Экономика, Зерновая сделка, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Турция, Украина, Россия, ООН, В мире
Володин заявил о поддержке прекращения зерновой сделки

Володин допустил возобновление зерновой сделки при выполнении обязательств перед Россией

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале о поддержке прекращения зерновой сделки в текущих условиях .
Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе.
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"Поддерживаем прекращение зерновой сделки в этих условиях", - заявил Володин.
Володин подчеркнул, что возобновление зерновой сделки возможно только при выполнении обязательств перед Россией и неиспользовании зернового коридора для террористических атак.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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ЭкономикаЗерновая сделкаГосдума РФВячеслав ВолодинТурцияУкраинаРоссияООНВ мире
 
 
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