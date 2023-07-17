https://ria.ru/20230717/ukraina-1884569731.html
Все наоборот. Британцы раскрыли ложь Вашингтона об Украине
Все наоборот. Британцы раскрыли ложь Вашингтона об Украине - РИА Новости, 17.07.2023
Все наоборот. Британцы раскрыли ложь Вашингтона об Украине
Читатели Daily Mail обвинили советника по национальной безопасности США Джейка Салливана во лжи из-за его слов о том, что американские солдаты не будут... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T11:32
2023-07-17T11:32
2023-07-17T11:55
в мире
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сша
джейк салливан
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail обвинили советника по национальной безопасности США Джейка Салливана во лжи из-за его слов о том, что американские солдаты не будут сражаться на Украине."То же самое говорил президент Джонсон о Вьетнаме", — напомнил один из пользователей."О, конечно, Джейк, вы всегда говорите что-то и потом делаете наоборот. Лжецы", — заметил второй."Этот человек явно не готов к последствиям, которые могут спровоцировать его слова", — поддержал третий."Это те же люди, которые сказали, что не будут посылать F-16 и кассетные бомбы. Если в этом конфликте погибнет хотя бы один американский солдат, это будет результатом действий тех идиотов, которые голосовали за эту администрацию", — заявил читатель."Американцы находятся на Украине с самого начала", — заключили участники дискуссии.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что военная помощь Запада не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230716/zelenskiy-1884423768.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, сша, джейк салливан, владимир путин, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Украина, США, Джейк Салливан, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, F-16
Все наоборот. Британцы раскрыли ложь Вашингтона об Украине
Читатели DM осудили Салливана за слова, что США не отправят солдат на Украину
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости.
Читатели Daily Mail
обвинили советника по национальной безопасности США Джейка Салливана во лжи из-за его слов о том, что американские солдаты не будут сражаться на Украине.
"То же самое говорил президент Джонсон о Вьетнаме", — напомнил один из пользователей.
"О, конечно, Джейк, вы всегда говорите что-то и потом делаете наоборот. Лжецы", — заметил второй.
"Этот человек явно не готов к последствиям, которые могут спровоцировать его слова", — поддержал третий.
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"Это те же люди, которые сказали, что не будут посылать F-16 и кассетные бомбы. Если в этом конфликте погибнет хотя бы один американский солдат, это будет результатом действий тех идиотов, которые голосовали за эту администрацию", — заявил читатель.
"Американцы находятся на Украине с самого начала", — заключили участники дискуссии.
Как подчеркивал президент Владимир Путин
, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ
на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что военная помощь Запада не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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