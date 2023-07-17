https://ria.ru/20230717/ukraina-1884569731.html

Все наоборот. Британцы раскрыли ложь Вашингтона об Украине

Все наоборот. Британцы раскрыли ложь Вашингтона об Украине - РИА Новости, 17.07.2023

Все наоборот. Британцы раскрыли ложь Вашингтона об Украине

Читатели Daily Mail обвинили советника по национальной безопасности США Джейка Салливана во лжи из-за его слов о том, что американские солдаты не будут... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T11:32

2023-07-17T11:32

2023-07-17T11:55

в мире

украина

сша

джейк салливан

владимир путин

вооруженные силы украины

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865405461_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_af9234671d24f7f8f9b54d3aef79134f.jpg

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail обвинили советника по национальной безопасности США Джейка Салливана во лжи из-за его слов о том, что американские солдаты не будут сражаться на Украине."То же самое говорил президент Джонсон о Вьетнаме", — напомнил один из пользователей."О, конечно, Джейк, вы всегда говорите что-то и потом делаете наоборот. Лжецы", — заметил второй."Этот человек явно не готов к последствиям, которые могут спровоцировать его слова", — поддержал третий."Это те же люди, которые сказали, что не будут посылать F-16 и кассетные бомбы. Если в этом конфликте погибнет хотя бы один американский солдат, это будет результатом действий тех идиотов, которые голосовали за эту администрацию", — заявил читатель."Американцы находятся на Украине с самого начала", — заключили участники дискуссии.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что военная помощь Запада не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230716/zelenskiy-1884423768.html

https://ria.ru/20230717/tank-1884515039.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, джейк салливан, владимир путин, вооруженные силы украины, f-16