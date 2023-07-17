https://ria.ru/20230717/ukraina-1884528937.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.07.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T08:11
2023-07-17T08:11
2023-07-17T08:12
специальная военная операция на украине
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сумская область
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно представленным данным, сигнал тревоги в этих регионах прозвучал практически одновременно - в 7.57 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230717/zelenskiy-1884478737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьковская область, полтавская область, днепропетровская область, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Полтавская область, Днепропетровская область, Сумская область
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в четырех областях