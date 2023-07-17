https://ria.ru/20230717/turtsiya-1884531731.html

СМИ: ЕС не скрывает, что не намерен предпринимать шаги по членству Турции

СМИ: ЕС не скрывает, что не намерен предпринимать шаги по членству Турции - РИА Новости, 17.07.2023

СМИ: ЕС не скрывает, что не намерен предпринимать шаги по членству Турции

Евросоюз не скрывает того, что не намерен предпринимать какие-либо шаги по продвижению процесса по членству Турции, сейчас все зависит от дальнейших шагов... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T08:39

2023-07-17T08:39

2023-07-17T08:39

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

евросоюз

нато

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АНКАРА, 17 июл – РИА Новости. Евросоюз не скрывает того, что не намерен предпринимать какие-либо шаги по продвижению процесса по членству Турции, сейчас все зависит от дальнейших шагов Анкары, пишет в понедельник газета Hürriyet. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. После этого заявления в тот же день глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки на этот счет. "Хотя Турция продолжает заявлять, что членство в ЕС является стратегической целью, этот процесс застопорился на долгие годы, и даже переговоры фактически остановились. ЕС не намерен предпринимать какие-либо шаги в этой области в нынешних условиях и не скрывает этого факта. Именно дальнейшие шаги Турции могут подтолкнуть Брюссель к достижению прогресса", - пишет издание. Отмечается, что послания Анкары в преддверии Вильнюсского саммита НАТО активизировали дискуссию об оживлении отношений между Турцией и ЕС, в которых уже давно не было никаких существенных сдвигов. "Первые сигналы о том, в каком направлении будет развиваться эта дискуссия, будут даны на встрече министров иностранных дел стран ЕС в четверг", - отмечает газета. Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.

https://ria.ru/20230710/soyuz-1883298094.html

https://ria.ru/20230710/turtsiya-1883368274.html

турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, нато