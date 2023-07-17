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СМИ: ЕС не скрывает, что не намерен предпринимать шаги по членству Турции - РИА Новости, 17.07.2023
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08:39 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/turtsiya-1884531731.html
СМИ: ЕС не скрывает, что не намерен предпринимать шаги по членству Турции
СМИ: ЕС не скрывает, что не намерен предпринимать шаги по членству Турции - РИА Новости, 17.07.2023
СМИ: ЕС не скрывает, что не намерен предпринимать шаги по членству Турции
Евросоюз не скрывает того, что не намерен предпринимать какие-либо шаги по продвижению процесса по членству Турции, сейчас все зависит от дальнейших шагов... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T08:39
2023-07-17T08:39
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
евросоюз
нато
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АНКАРА, 17 июл – РИА Новости. Евросоюз не скрывает того, что не намерен предпринимать какие-либо шаги по продвижению процесса по членству Турции, сейчас все зависит от дальнейших шагов Анкары, пишет в понедельник газета Hürriyet. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. После этого заявления в тот же день глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки на этот счет. "Хотя Турция продолжает заявлять, что членство в ЕС является стратегической целью, этот процесс застопорился на долгие годы, и даже переговоры фактически остановились. ЕС не намерен предпринимать какие-либо шаги в этой области в нынешних условиях и не скрывает этого факта. Именно дальнейшие шаги Турции могут подтолкнуть Брюссель к достижению прогресса", - пишет издание. Отмечается, что послания Анкары в преддверии Вильнюсского саммита НАТО активизировали дискуссию об оживлении отношений между Турцией и ЕС, в которых уже давно не было никаких существенных сдвигов. "Первые сигналы о том, в каком направлении будет развиваться эта дискуссия, будут даны на встрече министров иностранных дел стран ЕС в четверг", - отмечает газета. Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.
https://ria.ru/20230710/soyuz-1883298094.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, нато
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз, НАТО
СМИ: ЕС не скрывает, что не намерен предпринимать шаги по членству Турции

Hürriyet: ЕС не скрывает, что не намерен предпринимать шаги по ускорению вхождения Турции

© AP Photo / Osman Orsal, FileФлаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Osman Orsal, File
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле . Архивное фото
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АНКАРА, 17 июл – РИА Новости. Евросоюз не скрывает того, что не намерен предпринимать какие-либо шаги по продвижению процесса по членству Турции, сейчас все зависит от дальнейших шагов Анкары, пишет в понедельник газета Hürriyet.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. После этого заявления в тот же день глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки на этот счет.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
ЕС призвал не связывать вступление Турции в союз и членство Швеции в НАТО
10 июля, 15:06
«
"Хотя Турция продолжает заявлять, что членство в ЕС является стратегической целью, этот процесс застопорился на долгие годы, и даже переговоры фактически остановились. ЕС не намерен предпринимать какие-либо шаги в этой области в нынешних условиях и не скрывает этого факта. Именно дальнейшие шаги Турции могут подтолкнуть Брюссель к достижению прогресса", - пишет издание.
Отмечается, что послания Анкары в преддверии Вильнюсского саммита НАТО активизировали дискуссию об оживлении отношений между Турцией и ЕС, в которых уже давно не было никаких существенных сдвигов.
"Первые сигналы о том, в каком направлении будет развиваться эта дискуссия, будут даны на встрече министров иностранных дел стран ЕС в четверг", - отмечает газета.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
В Белом доме прокомментировали слова Эрдогана о вступлении Турции в ЕС
10 июля, 18:37
 
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