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В Ленинградской области арестовали мужчину, устроившего стрельбу

В Ленинградской области арестовали мужчину, устроившего стрельбу - РИА Новости, 17.07.2023

В Ленинградской области арестовали мужчину, устроившего стрельбу

Мужчина, стрелявший в троих братьев в городе Кудрово в Ленобласти, арестован, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T19:31

2023-07-17T19:31

2023-07-17T19:31

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Мужчина, стрелявший в троих братьев в городе Кудрово в Ленобласти, арестован, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "По ходатайству следствия подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает СК. Ранее было возбуждено уголовное дело после субботней перепалки между иностранцами в Кудрово, закончившейся стрельбой с тремя пострадавшими. По данным СК, конфликт произошел "на почве личных неприязненных отношений между гражданами иностранного государства". В ГУМВД по Петербургу и Ленобласти добавляли, что с места происшествия изъяты четыре гильзы, а также другие доказательства. По данным полиции, 31-летний гражданин сопредельного государства ранил трех соотечественников, которые приходятся друг другу братьями - 47, 26 и 23 лет, и скрылся с места преступления. Главк МВД также сообщил, что задержать стрелявшего помог наряд патрульно-постовой службы полиции, который заметил автомобиль, на котором скрылся стрелок в Невском районе Петербурга. "Увидев полицейский патруль, злоумышленник выскочил из машины и попытался скрыться. В ходе преследования сотрудник полиции на основании закона "О полиции" сделал несколько предупредительных выстрелов, после чего при содействии подоспевшего экипажа ДПС задержал беглеца", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20230617/arest-1878888620.html

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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)