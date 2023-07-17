https://ria.ru/20230717/srok-1884708471.html

В Чувашии двум мужчинам дали срок в колонии за изнасилование и убийство

В Чувашии двум мужчинам дали срок в колонии за изнасилование и убийство - РИА Новости, 17.07.2023

В Чувашии двум мужчинам дали срок в колонии за изнасилование и убийство

Двое девятнадцатилетних жителей Чувашии осуждены на 16,5 и 17 лет колонии строгого режима за особо жестокие преступления, сообщило региональное управление СК... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T17:27

2023-07-17T17:27

2023-07-17T17:27

происшествия

россия

чувашская республика (чувашия)

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Двое девятнадцатилетних жителей Чувашии осуждены на 16,5 и 17 лет колонии строгого режима за особо жестокие преступления, сообщило региональное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что в ночь на 17 ноября 2022 года в городе Мариинский Посад пьяные молодые люди поссорились со своим знакомым, избили его, ударили ножом по голове, после чего раздели и "совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера". От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Молодые люди признаны виновными в насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с особой жестокостью (статья 132 УК РФ) и убийстве, совершенном с особой жестокостью (статья 105 УК РФ). "Приговором Верховного суда Чувашской республики одному из фигурантов назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующем ограничением свободы сроком на 1,5 года, второму - в виде 16,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующем ограничением свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении. Отмечается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20230715/omsk-1884383024.html

россия

чувашская республика (чувашия)

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происшествия, россия, чувашская республика (чувашия), следственный комитет россии (ск рф)