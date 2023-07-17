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В Чувашии двум мужчинам дали срок в колонии за изнасилование и убийство - РИА Новости, 17.07.2023
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17:27 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/srok-1884708471.html
В Чувашии двум мужчинам дали срок в колонии за изнасилование и убийство
В Чувашии двум мужчинам дали срок в колонии за изнасилование и убийство - РИА Новости, 17.07.2023
В Чувашии двум мужчинам дали срок в колонии за изнасилование и убийство
Двое девятнадцатилетних жителей Чувашии осуждены на 16,5 и 17 лет колонии строгого режима за особо жестокие преступления, сообщило региональное управление СК... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:27
2023-07-17T17:27
происшествия
россия
чувашская республика (чувашия)
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Двое девятнадцатилетних жителей Чувашии осуждены на 16,5 и 17 лет колонии строгого режима за особо жестокие преступления, сообщило региональное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что в ночь на 17 ноября 2022 года в городе Мариинский Посад пьяные молодые люди поссорились со своим знакомым, избили его, ударили ножом по голове, после чего раздели и "совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера". От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Молодые люди признаны виновными в насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с особой жестокостью (статья 132 УК РФ) и убийстве, совершенном с особой жестокостью (статья 105 УК РФ). "Приговором Верховного суда Чувашской республики одному из фигурантов назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующем ограничением свободы сроком на 1,5 года, второму - в виде 16,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующем ограничением свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении. Отмечается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20230715/omsk-1884383024.html
россия
чувашская республика (чувашия)
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происшествия, россия, чувашская республика (чувашия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Следственный комитет России (СК РФ)
В Чувашии двум мужчинам дали срок в колонии за изнасилование и убийство

В Чувашии двум мужчинам дали 16,5 и 17 лет строгой колонии за изнасилование и убийство

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Двое девятнадцатилетних жителей Чувашии осуждены на 16,5 и 17 лет колонии строгого режима за особо жестокие преступления, сообщило региональное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что в ночь на 17 ноября 2022 года в городе Мариинский Посад пьяные молодые люди поссорились со своим знакомым, избили его, ударили ножом по голове, после чего раздели и "совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера". От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
Молодые люди признаны виновными в насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с особой жестокостью (статья 132 УК РФ) и убийстве, совершенном с особой жестокостью (статья 105 УК РФ).
"Приговором Верховного суда Чувашской республики одному из фигурантов назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующем ограничением свободы сроком на 1,5 года, второму - в виде 16,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующем ограничением свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.
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ПроисшествияРоссияЧувашская Республика (Чувашия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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