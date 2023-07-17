https://ria.ru/20230717/spetsoperatsiya-1884549153.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.07.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.07.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T16:11

2023-07-17T16:11

2023-07-17T17:42

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 17 июля 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отразили 13 атак ВСУ на Донецком направлении и две на Краснолиманском. Пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп. Ликвидированы 73 артиллерийских расчета, 68 районов скопления живой силы и техники, четыре склада боеприпасов, хранилище топлива. Средства ПВО сбили три крылатые ракеты Storm Shadow, три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и 19 беспилотников.В 3:05 17 июля украинские спецслужбы атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена одна секция. Погибли двое взрослых, ранен ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 455 самолетов, 242 вертолета, 5047 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 1139 реактивных систем залпового огня, 10 731 танк и другие бронемашины, 5487 орудий полевой артиллерии и 11 717 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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