https://ria.ru/20230717/sanktsii-1884628844.html
Британия ввела санкции против Кравцова и Любимовой
Британия ввела санкции против Кравцова и Любимовой - РИА Новости, 17.07.2023
Британия ввела санкции против Кравцова и Любимовой
Великобритания внесла в санкционный список министра просвещения РФ Сергея Кравцова и министра культуры РФ Ольгу Любимову, следует из документа, опубликованного... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:23
2023-07-17T13:23
2023-07-17T13:50
россия
ольга любимова
сергей кравцов
великобритания
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список министра просвещения РФ Сергея Кравцова и министра культуры РФ Ольгу Любимову, следует из документа, опубликованного на сайте правительства Великобритании."Добавления (к санкциям - ред.). Лица: Кравцов Сергей Сергеевич... Любимова, Ольга Борисовна", - говорится в документе.
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россия, ольга любимова, сергей кравцов, великобритания
Россия, Ольга Любимова, Сергей Кравцов, Великобритания
Британия ввела санкции против Кравцова и Любимовой
Великобритания ввела санкции против глав Минпросвещения Кравцова и Минкультуры Любимовой