https://ria.ru/20230717/sanktsii-1884628844.html

Британия ввела санкции против Кравцова и Любимовой

Британия ввела санкции против Кравцова и Любимовой - РИА Новости, 17.07.2023

Британия ввела санкции против Кравцова и Любимовой

Великобритания внесла в санкционный список министра просвещения РФ Сергея Кравцова и министра культуры РФ Ольгу Любимову, следует из документа, опубликованного... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T13:23

2023-07-17T13:23

2023-07-17T13:50

россия

ольга любимова

сергей кравцов

великобритания

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список министра просвещения РФ Сергея Кравцова и министра культуры РФ Ольгу Любимову, следует из документа, опубликованного на сайте правительства Великобритании."Добавления (к санкциям - ред.). Лица: Кравцов Сергей Сергеевич... Любимова, Ольга Борисовна", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230717/artek-1884628733.html

россия

великобритания

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россия, ольга любимова, сергей кравцов, великобритания