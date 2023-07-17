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Британия ввела санкции против Кравцова и Любимовой - РИА Новости, 17.07.2023
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13:23 17.07.2023 (обновлено: 13:50 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/sanktsii-1884628844.html
Британия ввела санкции против Кравцова и Любимовой
Британия ввела санкции против Кравцова и Любимовой - РИА Новости, 17.07.2023
Британия ввела санкции против Кравцова и Любимовой
Великобритания внесла в санкционный список министра просвещения РФ Сергея Кравцова и министра культуры РФ Ольгу Любимову, следует из документа, опубликованного... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:23
2023-07-17T13:50
россия
ольга любимова
сергей кравцов
великобритания
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список министра просвещения РФ Сергея Кравцова и министра культуры РФ Ольгу Любимову, следует из документа, опубликованного на сайте правительства Великобритании."Добавления (к санкциям - ред.). Лица: Кравцов Сергей Сергеевич... Любимова, Ольга Борисовна", - говорится в документе.
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россия, ольга любимова, сергей кравцов, великобритания
Россия, Ольга Любимова, Сергей Кравцов, Великобритания
Британия ввела санкции против Кравцова и Любимовой

Великобритания ввела санкции против глав Минпросвещения Кравцова и Минкультуры Любимовой

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список министра просвещения РФ Сергея Кравцова и министра культуры РФ Ольгу Любимову, следует из документа, опубликованного на сайте правительства Великобритании.
"Добавления (к санкциям - ред.). Лица: Кравцов Сергей Сергеевич... Любимова, Ольга Борисовна", - говорится в документе.
Ученики возле школы на территории Международного детского центра Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Британия ввела санкции против "Артека"
13:23
 
РоссияОльга ЛюбимоваСергей КравцовВеликобритания
 
 
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