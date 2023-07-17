https://ria.ru/20230717/saakashvili-1884654607.html
Посещавшим Саакашвили врачам не запрещали брать у него анализы
Посещавшим Саакашвили врачам не запрещали брать у него анализы - РИА Новости, 17.07.2023
Посещавшим Саакашвили врачам не запрещали брать у него анализы
Инцидент с польским врачом, который, по данным грузинских властей, пытался тайно вынести из тбилисской клиники биоматериалы экс-президента Михаила Саакашвили,... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:22
2023-07-17T14:22
2023-07-17T14:22
в мире
грузия
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 17 июл - РИА Новости. Инцидент с польским врачом, который, по данным грузинских властей, пытался тайно вынести из тбилисской клиники биоматериалы экс-президента Михаила Саакашвили, является странным, так как никто не запрещал иностранным специалистам брать у него анализы, заявил в понедельник директор клиники "Вивамед" Зураб Чхаидзе. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что один из польских врачей, которые провели исследование состояния здоровья экс-президента Михаила Саакашвили в тбилисской клинике, пытался незаконно вынести биообразец политика, спрятав его в обуви. Министр призвал министра иностранных дел Грузии выслушать позицию посольства по упомянутому инциденту. МИД Грузии вызвал в понедельник польского дипломата. "Инцидент с польским врачом является странным, так как никто не запрещал иностранным врачам брать пробы, и результаты анализов были выданы в полном соответствии с законом", - сказал он журналистам. Чхеидзе также сообщил, что польский врач впоследствии объяснил свой поступок. "Польский врач написал письмо с разъяснением… Он пояснил, что это был законный образец анализа, и он должен был положить его в карман, но спрятал его в обуви, так как, по его словам, у него привычка хранить все в обуви. У всех свои привычки", - заявил Чхаидзе. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20230715/saakashvili-1884319405.html
https://ria.ru/20230710/zelenskiy-1883132133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, михаил саакашвили
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили
Посещавшим Саакашвили врачам не запрещали брать у него анализы
Директор клиники Чхаидзе: посещавшим Саакашвили врачам не запрещали брать у него анализы
ТБИЛИСИ, 17 июл - РИА Новости. Инцидент с польским врачом, который, по данным грузинских властей, пытался тайно вынести из тбилисской клиники биоматериалы экс-президента Михаила Саакашвили, является странным, так как никто не запрещал иностранным специалистам брать у него анализы, заявил в понедельник директор клиники "Вивамед" Зураб Чхаидзе.
Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что один из польских врачей, которые провели исследование состояния здоровья экс-президента Михаила Саакашвили в тбилисской клинике, пытался незаконно вынести биообразец политика, спрятав его в обуви. Министр призвал министра иностранных дел Грузии выслушать позицию посольства по упомянутому инциденту. МИД Грузии вызвал в понедельник польского дипломата.
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"Инцидент с польским врачом является странным, так как никто не запрещал иностранным врачам брать пробы, и результаты анализов были выданы в полном соответствии с законом", - сказал он журналистам.
Чхеидзе также сообщил, что польский врач впоследствии объяснил свой поступок. "Польский врач написал письмо с разъяснением… Он пояснил, что это был законный образец анализа, и он должен был положить его в карман, но спрятал его в обуви, так как, по его словам, у него привычка хранить все в обуви. У всех свои привычки", - заявил Чхаидзе.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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