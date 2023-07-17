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Бирюков: русла четырех рек в Москве будут приведены в порядок в этом году - РИА Новости, 17.07.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:25 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/rusla-1884629747.html
Бирюков: русла четырех рек в Москве будут приведены в порядок в этом году
Бирюков: русла четырех рек в Москве будут приведены в порядок в этом году - РИА Новости, 17.07.2023
Бирюков: русла четырех рек в Москве будут приведены в порядок в этом году
Работы по благоустройству участков русел четырех малых столичных рек – Городня, Сетунь, Нищенка и Раменка - проводятся в Москве, главная задача - восстановить... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:25
2023-07-17T13:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Работы по благоустройству участков русел четырех малых столичных рек – Городня, Сетунь, Нищенка и Раменка - проводятся в Москве, главная задача - восстановить их пропускную способность, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проводят работы по благоустройству участков русел четырех малых столичных рек – Городня, Сетунь, Нищенка и Раменка. Главная задача – восстановить пропускную способность, ведь чем чище русло, тем выше скорость течения воды. Это в свою очередь позволит водосточной сети, связанной с реками, пропускать больший объем атмосферных осадков", - приводятся его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Бирюков также отметил, что в рамках проектов специалисты проводят расчистку от иловых отложений и других загрязнений, ремонт береговой полосы и инженерных конструкций. После завершения этих работ в обустроенные биоплато высадят водные растения, замедляющие зарастание.
https://ria.ru/20230710/moskva-1883948198.html
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петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы

Бирюков: русла четырех рек в Москве будут приведены в порядок в этом году

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Работы по благоустройству участков русел четырех малых столичных рек – Городня, Сетунь, Нищенка и Раменка - проводятся в Москве, главная задача - восстановить их пропускную способность, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проводят работы по благоустройству участков русел четырех малых столичных рек – Городня, Сетунь, Нищенка и Раменка. Главная задача – восстановить пропускную способность, ведь чем чище русло, тем выше скорость течения воды. Это в свою очередь позволит водосточной сети, связанной с реками, пропускать больший объем атмосферных осадков", - приводятся его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Бирюков также отметил, что в рамках проектов специалисты проводят расчистку от иловых отложений и других загрязнений, ремонт береговой полосы и инженерных конструкций. После завершения этих работ в обустроенные биоплато высадят водные растения, замедляющие зарастание.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбществоГородское хозяйство Москвы
 
 
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