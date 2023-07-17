https://ria.ru/20230717/rusla-1884629747.html

Бирюков: русла четырех рек в Москве будут приведены в порядок в этом году

Бирюков: русла четырех рек в Москве будут приведены в порядок в этом году - РИА Новости, 17.07.2023

Бирюков: русла четырех рек в Москве будут приведены в порядок в этом году

Работы по благоустройству участков русел четырех малых столичных рек – Городня, Сетунь, Нищенка и Раменка - проводятся в Москве, главная задача - восстановить... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T13:25

2023-07-17T13:25

2023-07-17T13:25

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

общество

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Работы по благоустройству участков русел четырех малых столичных рек – Городня, Сетунь, Нищенка и Раменка - проводятся в Москве, главная задача - восстановить их пропускную способность, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проводят работы по благоустройству участков русел четырех малых столичных рек – Городня, Сетунь, Нищенка и Раменка. Главная задача – восстановить пропускную способность, ведь чем чище русло, тем выше скорость течения воды. Это в свою очередь позволит водосточной сети, связанной с реками, пропускать больший объем атмосферных осадков", - приводятся его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Бирюков также отметил, что в рамках проектов специалисты проводят расчистку от иловых отложений и других загрязнений, ремонт береговой полосы и инженерных конструкций. После завершения этих работ в обустроенные биоплато высадят водные растения, замедляющие зарастание.

https://ria.ru/20230710/moskva-1883948198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы