https://ria.ru/20230717/rusla-1884629747.html
Бирюков: русла четырех рек в Москве будут приведены в порядок в этом году
Бирюков: русла четырех рек в Москве будут приведены в порядок в этом году - РИА Новости, 17.07.2023
Бирюков: русла четырех рек в Москве будут приведены в порядок в этом году
Работы по благоустройству участков русел четырех малых столичных рек – Городня, Сетунь, Нищенка и Раменка - проводятся в Москве, главная задача - восстановить... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:25
2023-07-17T13:25
2023-07-17T13:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
общество
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808648529_0:29:3090:1767_1920x0_80_0_0_b02677a7d53958432dbdbe73f93a2a63.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Работы по благоустройству участков русел четырех малых столичных рек – Городня, Сетунь, Нищенка и Раменка - проводятся в Москве, главная задача - восстановить их пропускную способность, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проводят работы по благоустройству участков русел четырех малых столичных рек – Городня, Сетунь, Нищенка и Раменка. Главная задача – восстановить пропускную способность, ведь чем чище русло, тем выше скорость течения воды. Это в свою очередь позволит водосточной сети, связанной с реками, пропускать больший объем атмосферных осадков", - приводятся его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Бирюков также отметил, что в рамках проектов специалисты проводят расчистку от иловых отложений и других загрязнений, ремонт береговой полосы и инженерных конструкций. После завершения этих работ в обустроенные биоплато высадят водные растения, замедляющие зарастание.
https://ria.ru/20230710/moskva-1883948198.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808648529_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_02a92e115d2cd8d817fb2aabb16a1417.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы