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Роспотребнадзор сформировал резервный коечный фонд в Херсонской области

Роспотребнадзор сформировал резервный коечный фонд в Херсонской области - РИА Новости, 17.07.2023

Роспотребнадзор сформировал резервный коечный фонд в Херсонской области

Роспотребнадзор сформировал на базе медицинских учреждений Херсонской области резервный коечный фонд, эпидемиологическая обстановка в регионе остается... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T13:08

2023-07-17T13:08

2023-07-17T13:08

херсонская область

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор сформировал на базе медицинских учреждений Херсонской области резервный коечный фонд, эпидемиологическая обстановка в регионе остается стабильной, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "Продолжается оперативный мониторинг и оценка инфекционной заболеваемости среди населения. Эпидобстановка в регионе остается стабильной. На базе медучреждений области сформирован резервный коечный фонд", - говорится в сообщении. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

херсонская область

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херсонская область , здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), разрушение каховской гэс