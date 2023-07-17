https://ria.ru/20230717/professiya-1884647245.html

Свыше 700 предпенсионеров Подмосковья переобучились на новую профессию

Свыше 700 предпенсионеров Подмосковья переобучились на новую профессию - РИА Новости, 17.07.2023

Свыше 700 предпенсионеров Подмосковья переобучились на новую профессию

В Московской области более 700 людей предпенсионного возраста прошли переобучение на новую профессию, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T14:20

2023-07-17T14:20

2023-07-17T14:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

нацпроекты

трудоустройство

работа

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Московской области более 700 людей предпенсионного возраста прошли переобучение на новую профессию, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона. "Более 700 жителей Подмосковья в возрасте старше 50 лет прошли переобучение на новую профессию. В числе популярных направлений по переобучению, по-прежнему, кадровые службы, бухгалтерия, педагогика и программирование", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой. По информации пресс-службы, в настоящий момент обучаются и в скором времени будут обладать новыми профессиональными навыками еще около 600 предпенсионеров. В рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" жители в возрасте 50 лет и старше могут пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профобразование. В пресс-службе добавили, что узнать больше информации, а также записаться на программу переобучения можно заполнив электронное заявление на портале trudvsem.ru. Получить услуги Центра занятости населения и проконсультироваться по возникающим вопросам можно на портале "Работа России" www.trudvsem.ru, по телефону 8 (4967) 63-04-13 или 122 (доб.6), а также по электронной почте msr_cznmo@mosreg.ru.

https://ria.ru/20230704/professii-1882149592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), нацпроекты, трудоустройство, работа