https://ria.ru/20230717/professiya-1884647245.html
Свыше 700 предпенсионеров Подмосковья переобучились на новую профессию
Свыше 700 предпенсионеров Подмосковья переобучились на новую профессию - РИА Новости, 17.07.2023
Свыше 700 предпенсионеров Подмосковья переобучились на новую профессию
В Московской области более 700 людей предпенсионного возраста прошли переобучение на новую профессию, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:20
2023-07-17T14:20
2023-07-17T14:20
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Московской области более 700 людей предпенсионного возраста прошли переобучение на новую профессию, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона. "Более 700 жителей Подмосковья в возрасте старше 50 лет прошли переобучение на новую профессию. В числе популярных направлений по переобучению, по-прежнему, кадровые службы, бухгалтерия, педагогика и программирование", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой. По информации пресс-службы, в настоящий момент обучаются и в скором времени будут обладать новыми профессиональными навыками еще около 600 предпенсионеров. В рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" жители в возрасте 50 лет и старше могут пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профобразование. В пресс-службе добавили, что узнать больше информации, а также записаться на программу переобучения можно заполнив электронное заявление на портале trudvsem.ru. Получить услуги Центра занятости населения и проконсультироваться по возникающим вопросам можно на портале "Работа России" www.trudvsem.ru, по телефону 8 (4967) 63-04-13 или 122 (доб.6), а также по электронной почте msr_cznmo@mosreg.ru.
https://ria.ru/20230704/professii-1882149592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), нацпроекты, трудоустройство, работа
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Нацпроекты, трудоустройство, Работа