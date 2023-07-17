https://ria.ru/20230717/pogoda-1884529848.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 17.07.2023

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Переменная облачность, без осадков и до плюс 28 градусов ожидается в понедельник в Москве, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T08:19

2023-07-17T08:19

2023-07-17T08:19

общество

москва

погода

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 28 градусов ожидается в понедельник в Москве, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Переменная облачность, без осадков, плюс 26-28 градусов по Цельсию в Москве и плюс 26-29 градусов в Московской области", - сказала Котилевская. По словам синоптика, ветер будет северо-западный, два-семь метров в секунду. Давление существенно меняться не будет и составит 747 миллиметров ртутного столба, что является нормой.

https://ria.ru/20230717/zhara-1884508342.html

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общество, москва, погода