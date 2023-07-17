https://ria.ru/20230717/poezda-1884529429.html

Поезда по России в южном направлении следуют по графику

Поезда по России в южном направлении следуют по графику - РИА Новости, 17.07.2023

Поезда по России в южном направлении следуют по графику

Поезда по России в южном направлении, в том числе в сторону Краснодара, следуют по графику, следует из данных системы отслеживания фактического движения на... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T08:17

2023-07-17T08:17

2023-07-17T11:31

туризм

краснодарский край

россия

краснодар

ржд

чп на крымском мосту

общество

новости - туризм

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Поезда по России в южном направлении, в том числе в сторону Краснодара, следуют по графику, следует из данных системы отслеживания фактического движения на сайте РЖД, проверил корреспондент РИА Новости. Ранее РЖД сообщили, что поезда в Краснодар следуют по графику, а задержанные из-за ЧП на Крымском мосту поезда будут по возможности вводиться а расписание. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.

https://ria.ru/20230717/shtab-1884525659.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

краснодарский край, россия, краснодар, ржд, чп на крымском мосту, общество, новости - туризм