https://ria.ru/20230717/poezda-1884526843.html
Поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по графику
Поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по графику - РИА Новости, 17.07.2023
Поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по графику
Поезда, задержанные в связи с происшествием на Крымском мосту, будут по возможности введены в расписание, сообщает РЖД. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T07:39
2023-07-17T07:39
2023-07-17T07:57
ржд
общество
краснодарский край
белгородская область
сергей аксенов (политик)
вячеслав гладков
крымский мост
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872908936_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_3d669b1d044d9ffe33be34637136a9b8.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Поезда, задержанные в связи с происшествием на Крымском мосту, будут по возможности введены в расписание, сообщает РЖД.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина им женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края."Поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по графику. Поезда, задержанные в связи с происшествием на Крымском мосту, будем по возможности вводить в расписание", - говорится в телеграм-канале РЖД.
https://ria.ru/20230717/most-1884523584.html
краснодарский край
белгородская область
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872908936_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_e055bb1fb3c713e96ff9e9697647507a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, общество, краснодарский край, белгородская область, сергей аксенов (политик), вячеслав гладков, крымский мост, республика крым, чп на крымском мосту
РЖД, Общество, Краснодарский край, Белгородская область, Сергей Аксенов (политик), Вячеслав Гладков, Крымский мост, Республика Крым, ЧП на Крымском мосту
Поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по графику
РЖД: поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по графику