https://ria.ru/20230717/poezda-1884526843.html

Поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по графику

Поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по графику - РИА Новости, 17.07.2023

Поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по графику

Поезда, задержанные в связи с происшествием на Крымском мосту, будут по возможности введены в расписание, сообщает РЖД. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T07:39

2023-07-17T07:39

2023-07-17T07:57

ржд

общество

краснодарский край

белгородская область

сергей аксенов (политик)

вячеслав гладков

крымский мост

республика крым

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Поезда, задержанные в связи с происшествием на Крымском мосту, будут по возможности введены в расписание, сообщает РЖД.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина им женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края."Поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по графику. Поезда, задержанные в связи с происшествием на Крымском мосту, будем по возможности вводить в расписание", - говорится в телеграм-канале РЖД.

https://ria.ru/20230717/most-1884523584.html

краснодарский край

белгородская область

республика крым

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ржд, общество, краснодарский край, белгородская область, сергей аксенов (политик), вячеслав гладков, крымский мост, республика крым, чп на крымском мосту