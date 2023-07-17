https://ria.ru/20230717/podmoskove-1884627560.html

Более 1,5 тысячи абитуриентов Подмосковья заключили договоры с медвузами

Более 1,5 тысячи абитуриентов Подмосковья заключили договоры с медвузами - РИА Новости, 17.07.2023

Более 1,5 тысячи абитуриентов Подмосковья заключили договоры с медвузами

Свыше 1,5 тысячи договоров на целевое обучение в медицинских вузах заключили абитуриенты Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T13:44

2023-07-17T13:44

2023-07-17T13:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи договоров на целевое обучение в медицинских вузах заключили абитуриенты Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. Абитуриенты, которые желают учиться в медвузах, могут заключить договор на целевое обучение с медицинской организацией и Минздравом региона. По окончании обучения молодые специалисты вернутся работать в больницу, с которой был заключен договор. "Это хорошая возможность для абитуриентов поступить в желаемый медицинский вуз, а после выпуска молодому специалисту не нужно искать работу – его уже ждут в той больнице, с которой он заключил договор. Только в этом году по программе целевого обучения мы заключили свыше 1,5 тысячи договоров – 1,1 тысячи по программам специалитета и порядка 400 – ординатуры", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова. Подмосковье на протяжении длительного времени сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России. Студенты, которые заключили целевые договоры, будут поступать в первый МГМУ имени И.М. Сеченова, РНИМУ имени Н.И. Пирогова, МГМСУ имени А.И. Евдокимова, Рязанский и Тверской медицинские университеты и другие учебные заведениях.

https://ria.ru/20230714/podmoskove-1884160763.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова , российский медицинский университет имени н. и. пирогова