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“Парад побежденных”: шествие пленных фашистов по улицам Москвы

“Парад побежденных”: шествие пленных фашистов по улицам Москвы - РИА Новости, 17.07.2023

“Парад побежденных”: шествие пленных фашистов по улицам Москвы

17 июля 1944 года состоялся "Парад побежденных": по Садовому кольцу Москвы прошли более 57 тысяч солдат вермахта. Центральные улицы города были полны людей, пришедших своими глазами увидеть тех, кто отнял жизни их близких.Основная масса пленных была из группы армий “Центр”, которую разгромила Красная армия, освобождая Белоруссию.

2023-07-17T13:13

2023-07-17T13:13

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видео

москва

белоруссия

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

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Позади колонн пленных ехали поливальные машины, символично очищая столичные улицы от осквернивших их своим присутствием немцев.Подобных по масштабу “парадов” с тех пор больше не проводилось. С 1949 года они запрещены Женевской конвенцией.

москва

белоруссия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

“Парад побежденных”: шествие пленных фашистов по улицам Москвы 17 июля 1944 года состоялся "Парад побежденных": по Садовому кольцу Москвы прошли более 57 тысяч солдат вермахта. Центральные улицы города были полны людей, пришедших своими глазами увидеть тех, кто отнял жизни их близких. Основная масса пленных была из группы армий “Центр”, которую разгромила Красная армия, освобождая Белоруссию. Позади колонн пленных ехали поливальные машины, символично очищая столичные улицы от осквернивших их своим присутствием немцев. Подобных по масштабу “парадов” с тех пор больше не проводилось. С 1949 года они запрещены Женевской конвенцией. 2023-07-17T13:13 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

видео, москва, белоруссия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), видео