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“Парад побежденных”: шествие пленных фашистов по улицам Москвы - РИА Новости, 17.07.2023
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13:13 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/parad-1884623474.html
“Парад побежденных”: шествие пленных фашистов по улицам Москвы
“Парад побежденных”: шествие пленных фашистов по улицам Москвы - РИА Новости, 17.07.2023
“Парад побежденных”: шествие пленных фашистов по улицам Москвы
17 июля 1944 года состоялся "Парад побежденных": по Садовому кольцу Москвы прошли более 57 тысяч солдат вермахта. Центральные улицы города были полны людей, пришедших своими глазами увидеть тех, кто отнял жизни их близких.Основная масса пленных была из группы армий “Центр”, которую разгромила Красная армия, освобождая Белоруссию.
2023-07-17T13:13
2023-07-17T13:13
видео
москва
белоруссия
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
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Позади колонн пленных ехали поливальные машины, символично очищая столичные улицы от осквернивших их своим присутствием немцев.Подобных по масштабу “парадов” с тех пор больше не проводилось. С 1949 года они запрещены Женевской конвенцией.
москва
белоруссия
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
“Парад побежденных”: шествие пленных фашистов по улицам Москвы
17 июля 1944 года состоялся "Парад побежденных": по Садовому кольцу Москвы прошли более 57 тысяч солдат вермахта. Центральные улицы города были полны людей, пришедших своими глазами увидеть тех, кто отнял жизни их близких. Основная масса пленных была из группы армий “Центр”, которую разгромила Красная армия, освобождая Белоруссию. Позади колонн пленных ехали поливальные машины, символично очищая столичные улицы от осквернивших их своим присутствием немцев. Подобных по масштабу “парадов” с тех пор больше не проводилось. С 1949 года они запрещены Женевской конвенцией.
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видео, москва, белоруссия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), видео
Видео, Москва, Белоруссия, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945)
“Парад побежденных”: шествие пленных фашистов по улицам Москвы
17 июля 1944 года состоялся "Парад побежденных": по Садовому кольцу Москвы прошли более 57 тысяч солдат вермахта. Центральные улицы города были полны людей, пришедших своими глазами увидеть тех, кто отнял жизни их близких.Основная масса пленных была из группы армий “Центр”, которую разгромила Красная армия, освобождая Белоруссию.
2023-07-17T13:13
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“Парад побежденных”: шествие пленных фашистов по улицам Москвы

Читать ria.ru в
17 июля 1944 года состоялся "Парад побежденных": по Садовому кольцу Москвы прошли более 57 тысяч солдат вермахта. Центральные улицы города были полны людей, пришедших своими глазами увидеть тех, кто отнял жизни их близких.Основная масса пленных была из группы армий “Центр”, которую разгромила Красная армия, освобождая Белоруссию.
Позади колонн пленных ехали поливальные машины, символично очищая столичные улицы от осквернивших их своим присутствием немцев.
Подобных по масштабу “парадов” с тех пор больше не проводилось. С 1949 года они запрещены Женевской конвенцией.
 
ВидеоМоскваБелоруссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)
 
 
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