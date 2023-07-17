https://ria.ru/20230717/obstrel-1884751096.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Заветное Желание в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Заветное Желание в ДНР - РИА Новости, 17.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Заветное Желание в ДНР

Украинские войска в понедельник несколько раз обстреляли Донецк, а также населенные пункты Ясиноватая и Заветное Желание, выпустив в общей сложности 33 снаряда... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T21:28

2023-07-17T21:28

2023-07-17T21:28

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

ясиноватая

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник несколько раз обстреляли Донецк, а также населенные пункты Ясиноватая и Заветное Желание, выпустив в общей сложности 33 снаряда разного калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 18.05 – населенный пункт Семеновка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 13.00 - населенный пункт Великая Новоселка - населенный пункт Заветное Желание: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, с 19.25 до 20.55 украинские войска еще трижды обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности еще 16 снарядов натовского калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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донецк, сцкк, ясиноватая, донецкая народная республика, происшествия