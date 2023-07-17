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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 17.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:20 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/obstrel-1884670552.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 17.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли из артиллерии районы Донецка, Горловку и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности 16 снарядов различного калибра, сообщило... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:20
2023-07-17T15:20
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии районы Донецка, Горловку и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности 16 снарядов различного калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.15 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 14.45 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 14.55 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кировский район находится в юго-западной части Донецка. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20230717/zelenskiy-1884478737.html
донецк
горловка
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донецк, горловка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Пантелеймоновку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии районы Донецка, Горловку и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности 16 снарядов различного калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.15 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 14.45 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 14.55 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кировский район находится в юго-западной части Донецка.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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