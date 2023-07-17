https://ria.ru/20230717/murmansk-1884552232.html
Герои России — участники СВО из Мурманской области получат допвыплату
Герои России — участники СВО из Мурманской области получат допвыплату - РИА Новости, 17.07.2023
Герои России — участники СВО из Мурманской области получат допвыплату
Пять миллионов рублей единовременно будет выплачиваться в Мурманской области тем, кто в ходе специальной военной операции получил звание Героя России, либо их... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T10:34
2023-07-17T10:34
2023-07-17T10:34
мурманская область
мурманская область
андрей чибис
вооруженные силы рф
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МУРМАНСК, 17 июл – РИА Новости. Пять миллионов рублей единовременно будет выплачиваться в Мурманской области тем, кто в ходе специальной военной операции получил звание Героя России, либо их семьям в случае гибели военнослужащего, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник. "Пять миллионов рублей будем выплачивать участникам специальной военной операции, которым присвоено звание Герой Российской Федерации. В случае, если военнослужащий погиб при исполнении служебного долга, то выплата предоставляется родителям, супруге погибшего", - сказал Чибис. Он пояснил, что выплата направлена на то, чтобы участники СВО и члены их семей могли улучшить жилищные условия. "Мы приняли такое решение, потому что хотим усилить социальную поддержку наших защитников и членов их семей. Документ подписан и будет опубликован", - добавил глава региона. Чибис выразил уверенность, что новая мера будет эффективно работать наряду с принятыми ранее. В регионе дети участников СВО получают бесплатное питание в школе школьников, студентам колледжей компенсируют плату за обучение, а дошколятам – плату за детский сад, а также семьи участников СВО имею право на увеличенную выплату в 1,5 миллиона рублей в качестве субсидии по программе "Свой дом в Арктике". Программа позволяет построить дом или купить готовый домокомплект в Мурманской области.
мурманская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, андрей чибис, вооруженные силы рф
Мурманская область, Мурманская область, Андрей Чибис, Вооруженные силы РФ
Герои России — участники СВО из Мурманской области получат допвыплату
Герои России — участники СВО из Мурманской области получат выплату пять миллионов рублей
МУРМАНСК, 17 июл – РИА Новости. Пять миллионов рублей единовременно будет выплачиваться в Мурманской области тем, кто в ходе специальной военной операции получил звание Героя России, либо их семьям в случае гибели военнослужащего, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.
«
"Пять миллионов рублей будем выплачивать участникам специальной военной операции, которым присвоено звание Герой Российской Федерации. В случае, если военнослужащий погиб при исполнении служебного долга, то выплата предоставляется родителям, супруге погибшего", - сказал Чибис.
Он пояснил, что выплата направлена на то, чтобы участники СВО и члены их семей могли улучшить жилищные условия.
«
"Мы приняли такое решение, потому что хотим усилить социальную поддержку наших защитников и членов их семей. Документ подписан и будет опубликован", - добавил глава региона.
Чибис выразил уверенность, что новая мера будет эффективно работать наряду с принятыми ранее. В регионе дети участников СВО получают бесплатное питание в школе школьников, студентам колледжей компенсируют плату за обучение, а дошколятам – плату за детский сад, а также семьи участников СВО имею право на увеличенную выплату в 1,5 миллиона рублей в качестве субсидии по программе "Свой дом в Арктике". Программа позволяет построить дом или купить готовый домокомплект в Мурманской области.