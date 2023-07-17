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Подъезды к Крымскому мосту со стороны Тамани перекрыли - РИА Новости, 17.07.2023
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14:50 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/most-1884662886.html
Подъезды к Крымскому мосту со стороны Тамани перекрыли
Подъезды к Крымскому мосту со стороны Тамани перекрыли - РИА Новости, 17.07.2023
Подъезды к Крымскому мосту со стороны Тамани перекрыли
Подъезды к Крымскому мосту со стороны Тамани в Краснодарском крае перекрыты, выставлены посты ГИБДД, автомобильного движения по мосту нет, передает... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:50
2023-07-17T14:50
происшествия
тамань (станица)
россия
киев
марат хуснуллин
следственный комитет россии (ск рф)
гибдд мвд рф
вячеслав гладков
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ТАМАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Подъезды к Крымскому мосту со стороны Тамани в Краснодарском крае перекрыты, выставлены посты ГИБДД, автомобильного движения по мосту нет, передает корреспондент РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник ночью совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Как сообщает с места корреспондент агентства, в настоящее время все подъезды в Крымскому мосту со стороны Тамани перекрыты, выставлены посты ГИБДД. Автомобильного движения по мосту нет. Крымский мост виден со смотровой площадки неподалеку от здания ФКУ Упрдор "Тамань", куда уже в скором времени прибудет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и проведет заседание правкомиссии по ликвидации ЧС на Крымском мосту.
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происшествия, тамань (станица), россия, киев, марат хуснуллин, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф, вячеслав гладков, чп на крымском мосту
Происшествия, Тамань (станица), Россия, Киев, Марат Хуснуллин, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ, Вячеслав Гладков, ЧП на Крымском мосту
Подъезды к Крымскому мосту со стороны Тамани перекрыли

На перекрытых подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани выставили посты ГИБДД

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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ТАМАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Подъезды к Крымскому мосту со стороны Тамани в Краснодарском крае перекрыты, выставлены посты ГИБДД, автомобильного движения по мосту нет, передает корреспондент РИА Новости.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник ночью совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
Как сообщает с места корреспондент агентства, в настоящее время все подъезды в Крымскому мосту со стороны Тамани перекрыты, выставлены посты ГИБДД. Автомобильного движения по мосту нет. Крымский мост виден со смотровой площадки неподалеку от здания ФКУ Упрдор "Тамань", куда уже в скором времени прибудет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и проведет заседание правкомиссии по ликвидации ЧС на Крымском мосту.
 
ПроисшествияТамань (станица)РоссияКиевМарат ХуснуллинСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФВячеслав ГладковЧП на Крымском мосту
 
 
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