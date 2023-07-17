https://ria.ru/20230717/moskva-1884714495.html

На юго-востоке Москвы автомобиль въехал в остановку

На юго-востоке Москвы автомобиль въехал в остановку - РИА Новости, 17.07.2023

На юго-востоке Москвы автомобиль въехал в остановку

Авария с участием двух авто, одно из которых въехало в автобусную остановку, произошла в Москве на Саранской улице, обошлось без пострадавших, сообщили в... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T17:51

2023-07-17T17:51

2023-07-17T17:51

происшествия

москва

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Авария с участием двух авто, одно из которых въехало в автобусную остановку, произошла в Москве на Саранской улице, обошлось без пострадавших, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Саранской улице в районе дома №2 столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них наехал на остановку общественного транспорта. Пешеходы и пассажиры на остановке не пострадали", - уточнили в ведомстве. Отмечается, что на месте сейчас работают оперативные службы, выясняются обстоятельства произошедшего. Движение в районе Саранской улицы не затруднено.

https://ria.ru/20230525/pervouralsk-1874124221.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва