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На юго-востоке Москвы автомобиль въехал в остановку - РИА Новости, 17.07.2023
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17:51 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/moskva-1884714495.html
На юго-востоке Москвы автомобиль въехал в остановку
На юго-востоке Москвы автомобиль въехал в остановку - РИА Новости, 17.07.2023
На юго-востоке Москвы автомобиль въехал в остановку
Авария с участием двух авто, одно из которых въехало в автобусную остановку, произошла в Москве на Саранской улице, обошлось без пострадавших, сообщили в... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:51
2023-07-17T17:51
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Авария с участием двух авто, одно из которых въехало в автобусную остановку, произошла в Москве на Саранской улице, обошлось без пострадавших, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Саранской улице в районе дома №2 столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них наехал на остановку общественного транспорта. Пешеходы и пассажиры на остановке не пострадали", - уточнили в ведомстве. Отмечается, что на месте сейчас работают оперативные службы, выясняются обстоятельства произошедшего. Движение в районе Саранской улицы не затруднено.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На юго-востоке Москвы автомобиль въехал в остановку

На юго-востоке Москвы автомобиль въехал в остановку после столкновения с другой машиной

© Фото : Дептранс. Оперативно / TelegramПоследствия наезда автомобиля на остановку на Саранской улице в Москве
Последствия наезда автомобиля на остановку на Саранской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© Фото : Дептранс. Оперативно / Telegram
Последствия наезда автомобиля на остановку на Саранской улице в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Авария с участием двух авто, одно из которых въехало в автобусную остановку, произошла в Москве на Саранской улице, обошлось без пострадавших, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"На Саранской улице в районе дома №2 столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них наехал на остановку общественного транспорта. Пешеходы и пассажиры на остановке не пострадали", - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что на месте сейчас работают оперативные службы, выясняются обстоятельства произошедшего. Движение в районе Саранской улицы не затруднено.
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