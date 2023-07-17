https://ria.ru/20230717/moskva-1884714495.html
На юго-востоке Москвы автомобиль въехал в остановку
На юго-востоке Москвы автомобиль въехал в остановку - РИА Новости, 17.07.2023
На юго-востоке Москвы автомобиль въехал в остановку
Авария с участием двух авто, одно из которых въехало в автобусную остановку, произошла в Москве на Саранской улице, обошлось без пострадавших, сообщили в... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:51
2023-07-17T17:51
2023-07-17T17:51
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884713982_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_d7430ca342d6b88bd6a41cfae693421c.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Авария с участием двух авто, одно из которых въехало в автобусную остановку, произошла в Москве на Саранской улице, обошлось без пострадавших, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Саранской улице в районе дома №2 столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них наехал на остановку общественного транспорта. Пешеходы и пассажиры на остановке не пострадали", - уточнили в ведомстве. Отмечается, что на месте сейчас работают оперативные службы, выясняются обстоятельства произошедшего. Движение в районе Саранской улицы не затруднено.
https://ria.ru/20230525/pervouralsk-1874124221.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884713982_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_acc404f532531a69cdef6aa54ffbde3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На юго-востоке Москвы автомобиль въехал в остановку
На юго-востоке Москвы автомобиль въехал в остановку после столкновения с другой машиной