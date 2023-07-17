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Купюры номиналом в пять и десять рублей начали поступать в оборот в Москве - РИА Новости, 17.07.2023
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14:39 17.07.2023 (обновлено: 14:48 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/kupyury-1884660541.html
Купюры номиналом в пять и десять рублей начали поступать в оборот в Москве
Купюры номиналом в пять и десять рублей начали поступать в оборот в Москве - РИА Новости, 17.07.2023
Купюры номиналом в пять и десять рублей начали поступать в оборот в Москве
Банкноты номиналом 5 и 10 рублей начинают поступать в оборот в Москве и Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:39
2023-07-17T14:48
москва
московская область (подмосковье)
технологии
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Банкноты номиналом 5 и 10 рублей начинают поступать в оборот в Москве и Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России."Банкноты номиналом 5 и 10 рублей начинают поступать в оборот в Москве и Московской области. Они не печатались несколько лет, поэтому редко встречались. В нулевые годы эти банкноты пользовались спросом, но быстро изнашивались, поэтому Банк России решил постепенно заменить их на более долговечные монеты", - рассказали в пресс-службе регулятора.В 2022 году Банк России возобновил печать таких банкнот, напомнил регулятор. Теперь они дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы. Печать стала более выгодной, чем чеканка монет. В некоторых регионах такие купюры уже активно используются, подчеркнули в пресс-службе ЦБ."Обращаем внимание, что речь не идет о замене монет номиналом 5 и 10 рублей банкнотами. И те, и другие будут находиться в обращении", - пояснили в ЦБ.
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москва, московская область (подмосковье), технологии, экономика, центральный банк рф (цб рф)
Москва, Московская область (Подмосковье), Технологии, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Купюры номиналом в пять и десять рублей начали поступать в оборот в Москве

ЦБ: банкноты номиналом в пять и десять рублей начали поступать в оборот в Москве и области

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДесятирублевые купюры
Десятирублевые купюры - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Десятирублевые купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Банкноты номиналом 5 и 10 рублей начинают поступать в оборот в Москве и Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.
"Банкноты номиналом 5 и 10 рублей начинают поступать в оборот в Москве и Московской области. Они не печатались несколько лет, поэтому редко встречались. В нулевые годы эти банкноты пользовались спросом, но быстро изнашивались, поэтому Банк России решил постепенно заменить их на более долговечные монеты", - рассказали в пресс-службе регулятора.
В 2022 году Банк России возобновил печать таких банкнот, напомнил регулятор. Теперь они дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы. Печать стала более выгодной, чем чеканка монет. В некоторых регионах такие купюры уже активно используются, подчеркнули в пресс-службе ЦБ.
"Обращаем внимание, что речь не идет о замене монет номиналом 5 и 10 рублей банкнотами. И те, и другие будут находиться в обращении", - пояснили в ЦБ.
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