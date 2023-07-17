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Туристы начали восстанавливать отмененные путевки в Крым
Туристы начали восстанавливать отмененные путевки в Крым - РИА Новости, 17.07.2023
Туристы начали восстанавливать отмененные путевки в Крым
Туристы просят вернуть ранее аннулированные брони путевок в Крым, поступают также новые заявки, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T18:41
2023-07-17T18:41
2023-07-17T18:41
туризм
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туризм
туристы
керченский пролив
ассоциация туроператоров россии (атор)
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Туристы просят вернуть ранее аннулированные брони путевок в Крым, поступают также новые заявки, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "В Крыму рассчитывают на восстановление автомобильного движения по Крымскому мосту в кратчайшие сроки. Пока же в Керченском проливе заработала паромная переправа. По мере прояснения транспортной ситуации успокаиваются и туристы: в компаниях сообщают о восстановлении ранее аннулированных броней", – уточняют в АТОР. В ассоциации привели в пример данные туроператора "Алеан", где заявили не только о восстановлении отмененных путевок, но и о новых заявках на бронирование отелей в Крыму с датами заездов начиная со следующей недели и по сентябрь включительно. "Аннуляции по Крыму есть, сегодня их больше, чем в другие дни, но нельзя назвать массовыми. Отменяют преимущественно туры и отели, забронированные на ближайшие июльские даты. Все аннуляции проводим без штрафов, полный возврат денежных средств, или перенос на новые заявки – как со сдвигом на более поздний срок тех же отелей, так и брони отелей в Анапе, Геленджике и так далее", – сказали в компании."Те, кто едет в Крым на поезде, въезжают на полуостров, поскольку железная дорога работает. Для туристических автобусов открыта паромная переправа, а также продуман гибридный маршрут с переправкой через мост электропоездами. Многие путешествуют в Крым на личных автомобилях", – добавили в АТОР.
https://ria.ru/20230717/dvizhenie-1884689494.html
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новости - туризм, туризм, туристы, керченский пролив, ассоциация туроператоров россии (атор), чп на крымском мосту
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Керченский пролив, Ассоциация туроператоров России (АТОР), ЧП на Крымском мосту
Туристы начали восстанавливать отмененные путевки в Крым
АТОР: туристы начали восстанавливать поспешно отмененные туры в Крым и бронировать новые