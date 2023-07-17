https://ria.ru/20230717/krym-1884653482.html

Паром с пассажирами, ехавшими в Крым на автобусах, отправился в Керчь

Паром с пассажирами, ехавшими в Крым на автобусах, отправился в Керчь - РИА Новости, 17.07.2023

Паром с пассажирами, ехавшими в Крым на автобусах, отправился в Керчь

Паром с пассажирами, ехавшими в Крым на 11 рейсовых автобусах, отправился из порта Кавказ в Керчь, сообщает оперативный штаб Кубани. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T14:17

2023-07-17T14:17

2023-07-17T14:18

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чп на крымском мосту

республика крым

новости - туризм

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СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Паром с пассажирами, ехавшими в Крым на 11 рейсовых автобусах, отправился из порта Кавказ в Керчь, сообщает оперативный штаб Кубани. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Керченская паромная переправа будет запущена в ближайшее время, все паромы готовы. "Паром с пассажирами, которые ехали в Крым на 11 рейсовых автобусах, отплыл из порта Кавказ в Керчь", - говорится в сообщении оперштаба. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

керчь, кавказ, чп на крымском мосту, республика крым, новости - туризм