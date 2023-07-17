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Паром с пассажирами, ехавшими в Крым на автобусах, отправился в Керчь - РИА Новости, 17.07.2023
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Туризм
 
14:17 17.07.2023 (обновлено: 14:18 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/krym-1884653482.html
Паром с пассажирами, ехавшими в Крым на автобусах, отправился в Керчь
Паром с пассажирами, ехавшими в Крым на автобусах, отправился в Керчь - РИА Новости, 17.07.2023
Паром с пассажирами, ехавшими в Крым на автобусах, отправился в Керчь
Паром с пассажирами, ехавшими в Крым на 11 рейсовых автобусах, отправился из порта Кавказ в Керчь, сообщает оперативный штаб Кубани. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:17
2023-07-17T14:18
туризм
керчь
кавказ
чп на крымском мосту
республика крым
новости - туризм
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СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Паром с пассажирами, ехавшими в Крым на 11 рейсовых автобусах, отправился из порта Кавказ в Керчь, сообщает оперативный штаб Кубани. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Керченская паромная переправа будет запущена в ближайшее время, все паромы готовы. "Паром с пассажирами, которые ехали в Крым на 11 рейсовых автобусах, отплыл из порта Кавказ в Керчь", - говорится в сообщении оперштаба. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
https://ria.ru/20230717/logistika-1884545691.html
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керчь, кавказ, чп на крымском мосту, республика крым, новости - туризм
Туризм, Керчь, Кавказ, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Новости - Туризм
Паром с пассажирами, ехавшими в Крым на автобусах, отправился в Керчь

Оперштаб Кубани: паром с пассажирами, ехавшими в Крым на автобусах, отправился в Керчь

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКерченский пролив
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Керченский пролив. Архивное фото
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СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Паром с пассажирами, ехавшими в Крым на 11 рейсовых автобусах, отправился из порта Кавказ в Керчь, сообщает оперативный штаб Кубани.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Керченская паромная переправа будет запущена в ближайшее время, все паромы готовы.
«
"Паром с пассажирами, которые ехали в Крым на 11 рейсовых автобусах, отплыл из порта Кавказ в Керчь", - говорится в сообщении оперштаба.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
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ТуризмКерчьКавказЧП на Крымском мостуРеспублика КрымНовости - Туризм
 
 
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