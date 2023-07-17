https://ria.ru/20230717/krym-1884595812.html

Поезд Симферополь – Москва задерживается из-за теракта на Крымском мосту

Поезд Симферополь – Москва задерживается из-за теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023

Поезд Симферополь – Москва задерживается из-за теракта на Крымском мосту

Поезд №117 Симферополь - Москва следует с опозданием на три часа после теракта на Крымском мосту, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T12:54

2023-07-17T12:54

2023-07-17T13:13

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Поезд №117 Симферополь - Москва следует с опозданием на три часа после теракта на Крымском мосту, передает корреспондент РИА Новости. Согласно расписанию, поезд должен был прибыть на станцию "Первомайская" в Ростове-на-Дону в 11.29 мск. "Скорый поезд 177/178 "Симферополь - Москва" задерживается. Прибытие ожидается в 14.29", –объявили на вокзале. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

https://ria.ru/20230717/krym-1884567634.html

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, чп на крымском мосту, поезда