https://ria.ru/20230717/krym-1884595812.html
Поезд Симферополь – Москва задерживается из-за теракта на Крымском мосту
Поезд Симферополь – Москва задерживается из-за теракта на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
Поезд Симферополь – Москва задерживается из-за теракта на Крымском мосту
Поезд №117 Симферополь - Москва следует с опозданием на три часа после теракта на Крымском мосту, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:54
2023-07-17T12:54
2023-07-17T13:13
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Поезд №117 Симферополь - Москва следует с опозданием на три часа после теракта на Крымском мосту, передает корреспондент РИА Новости. Согласно расписанию, поезд должен был прибыть на станцию "Первомайская" в Ростове-на-Дону в 11.29 мск. "Скорый поезд 177/178 "Симферополь - Москва" задерживается. Прибытие ожидается в 14.29", –объявили на вокзале. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
https://ria.ru/20230717/krym-1884567634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, чп на крымском мосту, поезда
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, ЧП на Крымском мосту, поезда
Поезд Симферополь – Москва задерживается из-за теракта на Крымском мосту
Поезд Симферополь – Москва задерживается на три часа после теракта на Крымском мосту
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Поезд №117 Симферополь - Москва следует с опозданием на три часа после теракта на Крымском мосту, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно расписанию, поезд должен был прибыть на станцию "Первомайская" в Ростове-на-Дону в 11.29 мск.
"Скорый поезд 177/178 "Симферополь - Москва" задерживается. Прибытие ожидается в 14.29", –объявили на вокзале.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
В Крыму открыли дополнительную горячую линию для туристов