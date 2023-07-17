https://ria.ru/20230717/krym-1884541709.html
В Крыму призвали к возмездию за атаку на Крымский мост
В Крыму призвали к возмездию за атаку на Крымский мост - РИА Новости, 17.07.2023
В Крыму призвали к возмездию за атаку на Крымский мост
Глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал в Telegram-канале к возмездию за атаку на Крымский мост. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T09:39
2023-07-17T09:39
2023-07-17T09:40
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал в Telegram-канале к возмездию за атаку на Крымский мост. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил Минздрав Краснодарского края. Константинов уже заявил, что мост атаковал "террористический режим Киева". "Их может остановить только лишение физической возможности нанесения таких ударов, а также неотвратимость возмездия за каждый такой удар", - написал он в своем телеграм-канале. При этом, по его словам, для лишения киевского режима возможности бить по Крыму необходимо взять под контроль всё Черноморское побережье, освободить Херсон, Николаев, Одессу. "И никаких с ними сделок. Они любую сделку обязательно используют, чтобы по нам ударить. У них нет успехов на поле боя, поэтому будут усилять террористическую деятельность", - подчеркнул глава парламента. Он также призвал крымчан соблюдать спокойствие. "Уверен, что последствия террористической атаки будут оперативно ликвидированы. А террористам — воздастся", - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20230717/most-1884541429.html
https://ria.ru/20230717/most-1884541844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, владимир константинов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Владимир Константинов
В Крыму призвали к возмездию за атаку на Крымский мост
Глава парламента Крыма Константинов призвал лишить Киев возможности атаковать полуостров
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал в Telegram-канале
к возмездию за атаку на Крымский мост.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил Минздрав Краснодарского края.
Телеканал "Крым 24" показал кадры повреждений Крымского моста
Константинов уже заявил, что мост атаковал "террористический режим Киева". "Их может остановить только лишение физической возможности нанесения таких ударов, а также неотвратимость возмездия за каждый такой удар", - написал он в своем телеграм-канале.
При этом, по его словам, для лишения киевского режима возможности бить по Крыму необходимо взять под контроль всё Черноморское побережье, освободить Херсон, Николаев, Одессу.
«
"И никаких с ними сделок. Они любую сделку обязательно используют, чтобы по нам ударить. У них нет успехов на поле боя, поэтому будут усилять террористическую деятельность", - подчеркнул глава парламента.
Он также призвал крымчан соблюдать спокойствие. "Уверен, что последствия террористической атаки будут оперативно ликвидированы. А террористам — воздастся", - подчеркнул Константинов.
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