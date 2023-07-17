https://ria.ru/20230717/krym-1884541709.html

В Крыму призвали к возмездию за атаку на Крымский мост

В Крыму призвали к возмездию за атаку на Крымский мост - РИА Новости, 17.07.2023

В Крыму призвали к возмездию за атаку на Крымский мост

Глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал в Telegram-канале к возмездию за атаку на Крымский мост. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T09:39

2023-07-17T09:39

2023-07-17T09:40

специальная военная операция на украине

происшествия

краснодарский край

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал в Telegram-канале к возмездию за атаку на Крымский мост. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил Минздрав Краснодарского края. Константинов уже заявил, что мост атаковал "террористический режим Киева". "Их может остановить только лишение физической возможности нанесения таких ударов, а также неотвратимость возмездия за каждый такой удар", - написал он в своем телеграм-канале. При этом, по его словам, для лишения киевского режима возможности бить по Крыму необходимо взять под контроль всё Черноморское побережье, освободить Херсон, Николаев, Одессу. "И никаких с ними сделок. Они любую сделку обязательно используют, чтобы по нам ударить. У них нет успехов на поле боя, поэтому будут усилять террористическую деятельность", - подчеркнул глава парламента. Он также призвал крымчан соблюдать спокойствие. "Уверен, что последствия террористической атаки будут оперативно ликвидированы. А террористам — воздастся", - подчеркнул Константинов.

https://ria.ru/20230717/most-1884541429.html

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краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодарский край, владимир константинов