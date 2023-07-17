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В Крыму призвали к возмездию за атаку на Крымский мост - РИА Новости, 17.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:39 17.07.2023 (обновлено: 09:40 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/krym-1884541709.html
В Крыму призвали к возмездию за атаку на Крымский мост
В Крыму призвали к возмездию за атаку на Крымский мост - РИА Новости, 17.07.2023
В Крыму призвали к возмездию за атаку на Крымский мост
Глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал в Telegram-канале к возмездию за атаку на Крымский мост. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T09:39
2023-07-17T09:40
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал в Telegram-канале к возмездию за атаку на Крымский мост. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил Минздрав Краснодарского края. Константинов уже заявил, что мост атаковал "террористический режим Киева". "Их может остановить только лишение физической возможности нанесения таких ударов, а также неотвратимость возмездия за каждый такой удар", - написал он в своем телеграм-канале. При этом, по его словам, для лишения киевского режима возможности бить по Крыму необходимо взять под контроль всё Черноморское побережье, освободить Херсон, Николаев, Одессу. "И никаких с ними сделок. Они любую сделку обязательно используют, чтобы по нам ударить. У них нет успехов на поле боя, поэтому будут усилять террористическую деятельность", - подчеркнул глава парламента. Он также призвал крымчан соблюдать спокойствие. "Уверен, что последствия террористической атаки будут оперативно ликвидированы. А террористам — воздастся", - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20230717/most-1884541429.html
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происшествия, краснодарский край, владимир константинов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Владимир Константинов
В Крыму призвали к возмездию за атаку на Крымский мост

Глава парламента Крыма Константинов призвал лишить Киев возможности атаковать полуостров

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал в Telegram-канале к возмездию за атаку на Крымский мост.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил Минздрав Краснодарского края.
Последствия ЧП на Крымском мосту
Телеканал "Крым 24" показал кадры повреждений Крымского моста
09:37
Константинов уже заявил, что мост атаковал "террористический режим Киева". "Их может остановить только лишение физической возможности нанесения таких ударов, а также неотвратимость возмездия за каждый такой удар", - написал он в своем телеграм-канале.
При этом, по его словам, для лишения киевского режима возможности бить по Крыму необходимо взять под контроль всё Черноморское побережье, освободить Херсон, Николаев, Одессу.
«
"И никаких с ними сделок. Они любую сделку обязательно используют, чтобы по нам ударить. У них нет успехов на поле боя, поэтому будут усилять террористическую деятельность", - подчеркнул глава парламента.
Он также призвал крымчан соблюдать спокойствие. "Уверен, что последствия террористической атаки будут оперативно ликвидированы. А террористам — воздастся", - подчеркнул Константинов.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарский крайВладимир Константинов
 
 
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