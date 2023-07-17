https://ria.ru/20230717/krym-1884535103.html

В Сети появились кадры пробки на Крымском мосту

В Сети появились кадры пробки на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023

В Сети появились кадры пробки на Крымском мосту

Опубликованы кадры, на которых показана пробка, образовавшаяся после ЧП на Крымском мосту. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T09:02

2023-07-17T09:02

2023-07-17T09:05

происшествия

украина

сергей аксенов (политик)

владимир константинов

чп на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884531155_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9a986ef078127522d93dbc48d32b46da.jpg

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Опубликованы кадры, на которых показана пробка, образовавшаяся после ЧП на Крымском мосту.В настоящий момент движение в районе инцидента приостановлено. Глава республики Сергей Аксенов призвал выбирать другие маршруты для поездок.В Минтрансе сообщили, что пострадало дорожное полотно, опоры моста не повреждены.По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, причиной ЧП, в результате которого погибли два человека и пострадал ребенок, стала террористическая атака властей Украины.

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту "Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту 2023-07-17T09:02 true PT1M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, украина, сергей аксенов (политик), владимир константинов, чп на крымском мосту, видео