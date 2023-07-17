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В Сети появились кадры пробки на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
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09:02 17.07.2023 (обновлено: 09:05 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/krym-1884535103.html
В Сети появились кадры пробки на Крымском мосту
В Сети появились кадры пробки на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
В Сети появились кадры пробки на Крымском мосту
Опубликованы кадры, на которых показана пробка, образовавшаяся после ЧП на Крымском мосту. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T09:02
2023-07-17T09:05
происшествия
украина
сергей аксенов (политик)
владимир константинов
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Опубликованы кадры, на которых показана пробка, образовавшаяся после ЧП на Крымском мосту.В настоящий момент движение в районе инцидента приостановлено. Глава республики Сергей Аксенов призвал выбирать другие маршруты для поездок.В Минтрансе сообщили, что пострадало дорожное полотно, опоры моста не повреждены.По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, причиной ЧП, в результате которого погибли два человека и пострадал ребенок, стала террористическая атака властей Украины.
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"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
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происшествия, украина, сергей аксенов (политик), владимир константинов, чп на крымском мосту, видео
Происшествия, Украина, Сергей Аксенов (политик), Владимир Константинов, ЧП на Крымском мосту
В Сети появились кадры пробки на Крымском мосту
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Опубликованы кадры, на которых показана пробка, образовавшаяся после ЧП на Крымском мосту.
2023-07-17T09:02
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В Сети появились кадры пробки на Крымском мосту

Опубликованы кадры пробки, образовавшейся в результате ЧП на Крымском мосту

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Опубликованы кадры, на которых показана пробка, образовавшаяся после ЧП на Крымском мосту.
В настоящий момент движение в районе инцидента приостановлено. Глава республики Сергей Аксенов призвал выбирать другие маршруты для поездок.
В Минтрансе сообщили, что пострадало дорожное полотно, опоры моста не повреждены.
По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, причиной ЧП, в результате которого погибли два человека и пострадал ребенок, стала террористическая атака властей Украины.
 
ПроисшествияУкраинаСергей Аксенов (политик)Владимир КонстантиновЧП на Крымском мосту
 
 
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