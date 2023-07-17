https://ria.ru/20230717/kramatorsk-1884650627.html

Российские войска уничтожили украинский склад топлива возле Краматорска

Российские войска уничтожили украинский склад топлива возле Краматорска - РИА Новости, 17.07.2023

Российские войска уничтожили украинский склад топлива возле Краматорска

Российские военные в ДНР уничтожили склад топлива для военной техники украинской оперативно-тактической группы "Лиман", сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T14:10

2023-07-17T14:10

2023-07-17T16:42

специальная военная операция на украине

россия

краматорск

безопасность

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские военные в ДНР уничтожили склад топлива для военной техники украинской оперативно-тактической группы "Лиман", сообщило Министерство обороны."В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад топлива для военной техники оперативно-тактической группы "Лиман", — говорится в сводке ведомства.Кроме того, уничтожены склады боеприпасов указанного подразделения, а также 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах сел Новоегоровка ЛНР, Водяное ДНР и города Краматорска.Всего на Донецком направлении отражено 13 атак украинских сил, на Краснолиманском — две: в районе населенных пунктов Червоная Диброва и Карамзиновка ЛНР. По данным ведомства, за сутки потери противника на двух направлениях составили до 400 военнослужащих, пять бронированных автомобилей, две артиллерийские системы М777 американского производства.В целом в течение суток российские военные нанесли поражение 73 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 68 районах.

https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883277498.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков об уничтожении склада топлива ВСУ возле Краматорска Конашенков об уничтожении склада топлива ВСУ возле Краматорска 2023-07-17T14:10 true PT5M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, краматорск, безопасность, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр