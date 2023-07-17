https://ria.ru/20230717/kramatorsk-1884650627.html
Российские войска уничтожили украинский склад топлива возле Краматорска
Российские войска уничтожили украинский склад топлива возле Краматорска - РИА Новости, 17.07.2023
Российские войска уничтожили украинский склад топлива возле Краматорска
Российские военные в ДНР уничтожили склад топлива для военной техники украинской оперативно-тактической группы "Лиман", сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:10
2023-07-17T14:10
2023-07-17T16:42
специальная военная операция на украине
россия
краматорск
безопасность
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские военные в ДНР уничтожили склад топлива для военной техники украинской оперативно-тактической группы "Лиман", сообщило Министерство обороны."В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад топлива для военной техники оперативно-тактической группы "Лиман", — говорится в сводке ведомства.Кроме того, уничтожены склады боеприпасов указанного подразделения, а также 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах сел Новоегоровка ЛНР, Водяное ДНР и города Краматорска.Всего на Донецком направлении отражено 13 атак украинских сил, на Краснолиманском — две: в районе населенных пунктов Червоная Диброва и Карамзиновка ЛНР. По данным ведомства, за сутки потери противника на двух направлениях составили до 400 военнослужащих, пять бронированных автомобилей, две артиллерийские системы М777 американского производства.В целом в течение суток российские военные нанесли поражение 73 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 68 районах.
https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883277498.html
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Конашенков об уничтожении склада топлива ВСУ возле Краматорска
Конашенков об уничтожении склада топлива ВСУ возле Краматорска
2023-07-17T14:10
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PT5M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, краматорск, безопасность, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Краматорск, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские войска уничтожили украинский склад топлива возле Краматорска
Минобороны: ВС России уничтожили склад топлива украинской группы "Лиман" возле Краматорска