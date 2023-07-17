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ГП потребовала изъять у полицейского имущество на 134 миллиона рублей - РИА Новости, 17.07.2023
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17:08 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/imuschestvo-1884703599.html
ГП потребовала изъять у полицейского имущество на 134 миллиона рублей
ГП потребовала изъять у полицейского имущество на 134 миллиона рублей - РИА Новости, 17.07.2023
ГП потребовала изъять у полицейского имущество на 134 миллиона рублей
Генеральная прокуратура подала в суд иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника отделения в УМВД России по Ростову-на-Дону на 134... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:08
2023-07-17T17:08
происшествия
россия
ростов-на-дону
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура подала в суд иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника отделения в УМВД России по Ростову-на-Дону на 134 миллиона рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Генпрокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в отношении бывшего начальника отделения по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции УМВД России по Ростову-на-Дону Николая Щитова, в отношении которого расследуется уголовное дело по факту получения взяток. "Установлено, что бывший сотрудник правоохранительных органов в период прохождения службы за счет доходов, законность происхождения которых не подтверждена, приобрел активы стоимостью почти 134 миллиона рублей, в том числе 6 объектов недвижимости, три автомобиля, наличные и безналичные денежные средства. При этом Щитов оформлял право собственности на указанные объекты на своих родственников и близких, чтобы скрыть реальное имущественное положение. Генеральной прокуратурой РФ в Гуковский городской суд Ростовской области направлено исковое заявление об обращении указанного имущества в доход государства", - говорится в сообщении. В апреле СК РФ сообщил, что в Ростовской области накрыли группировку полицейских, которые с 2015 года собирали взятки с предпринимателей, фигурантами уголовного дела стали свыше 20 человек, среди которых был и Щитов. Руководил бандой, по данным ведомства, экс-замначальника полиции по охране общественного порядка регионального УМВД России Дмитрий Рыбалко. Они собирали ежемесячно от трех до 50 тысяч рублей с предпринимателей-нарушителей за непривлечение к административной ответственности, утверждали в СК.
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россия
ростов-на-дону
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происшествия, россия, ростов-на-дону, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ
ГП потребовала изъять у полицейского имущество на 134 миллиона рублей

ГП потребовала изъять у полицейского в Ростове-на-Дону имущество на 134 миллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание генеральной прокуратуры России в Москве
Здание генеральной прокуратуры России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание генеральной прокуратуры России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура подала в суд иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника отделения в УМВД России по Ростову-на-Дону на 134 миллиона рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Генпрокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в отношении бывшего начальника отделения по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции УМВД России по Ростову-на-Дону Николая Щитова, в отношении которого расследуется уголовное дело по факту получения взяток.
"Установлено, что бывший сотрудник правоохранительных органов в период прохождения службы за счет доходов, законность происхождения которых не подтверждена, приобрел активы стоимостью почти 134 миллиона рублей, в том числе 6 объектов недвижимости, три автомобиля, наличные и безналичные денежные средства. При этом Щитов оформлял право собственности на указанные объекты на своих родственников и близких, чтобы скрыть реальное имущественное положение. Генеральной прокуратурой РФ в Гуковский городской суд Ростовской области направлено исковое заявление об обращении указанного имущества в доход государства", - говорится в сообщении.
В апреле СК РФ сообщил, что в Ростовской области накрыли группировку полицейских, которые с 2015 года собирали взятки с предпринимателей, фигурантами уголовного дела стали свыше 20 человек, среди которых был и Щитов. Руководил бандой, по данным ведомства, экс-замначальника полиции по охране общественного порядка регионального УМВД России Дмитрий Рыбалко. Они собирали ежемесячно от трех до 50 тысяч рублей с предпринимателей-нарушителей за непривлечение к административной ответственности, утверждали в СК.
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ПроисшествияРоссияРостов-на-ДонуРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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