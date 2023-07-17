ГП потребовала изъять у полицейского имущество на 134 миллиона рублей
ГП потребовала изъять у полицейского в Ростове-на-Дону имущество на 134 миллиона рублей
Здание генеральной прокуратуры России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура подала в суд иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника отделения в УМВД России по Ростову-на-Дону на 134 миллиона рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Генпрокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в отношении бывшего начальника отделения по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции УМВД России по Ростову-на-Дону Николая Щитова, в отношении которого расследуется уголовное дело по факту получения взяток.
"Установлено, что бывший сотрудник правоохранительных органов в период прохождения службы за счет доходов, законность происхождения которых не подтверждена, приобрел активы стоимостью почти 134 миллиона рублей, в том числе 6 объектов недвижимости, три автомобиля, наличные и безналичные денежные средства. При этом Щитов оформлял право собственности на указанные объекты на своих родственников и близких, чтобы скрыть реальное имущественное положение. Генеральной прокуратурой РФ в Гуковский городской суд Ростовской области направлено исковое заявление об обращении указанного имущества в доход государства", - говорится в сообщении.
В апреле СК РФ сообщил, что в Ростовской области накрыли группировку полицейских, которые с 2015 года собирали взятки с предпринимателей, фигурантами уголовного дела стали свыше 20 человек, среди которых был и Щитов. Руководил бандой, по данным ведомства, экс-замначальника полиции по охране общественного порядка регионального УМВД России Дмитрий Рыбалко. Они собирали ежемесячно от трех до 50 тысяч рублей с предпринимателей-нарушителей за непривлечение к административной ответственности, утверждали в СК.