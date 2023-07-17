https://ria.ru/20230717/granty-1884605748.html

Минцифры приостановит выдачу новых грантов на IT-разработки

Минцифры приостановит выдачу новых грантов на IT-разработки - РИА Новости, 17.07.2023

Минцифры приостановит выдачу новых грантов на IT-разработки

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций приостановит выдачу грантов на новые IT-разработки и проведет аудит уже принятых решений,... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T12:45

2023-07-17T12:45

2023-07-17T13:30

экономика

технологии

россия

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций приостановит выдачу грантов на новые IT-разработки и проведет аудит уже принятых решений, говорится в сообщении ведомства. Так, до 1 сентября Минцифры намерено:Для этого ведомство создаст комиссию во главе с министром Максутом Шадаевым. В нее войдут представители основных ассоциаций в сфере ИТ, таких как АПКИТ, Руссофт, "Отечественный софт", и экспертных организаций. Комиссия проверит обоснованность всех отказов в поддержке проектов, рассмотрит жалобы и предложения по оптимизации процессов и публично представит результаты анализа процессов и аудита проектов.

https://ria.ru/20221223/itogi-1840865654.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)