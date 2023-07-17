Минцифры приостановит выдачу новых грантов на IT-разработки
Минцифры до 1 сентября остановит выдачу грантов на разработку новых продуктов в сфере IT
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОфис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций приостановит выдачу грантов на новые IT-разработки и проведет аудит уже принятых решений, говорится в сообщении ведомства.
Так, до 1 сентября Минцифры намерено:
- приостановить выдачу грантов на новые разработки в сфере ИТ;
- провести независимую оценку компетенций сотрудников РФРИТ (основного оператора грантов);
- обновить состав комиссии, принимающей решение о выдаче грантов, и пул экспертов, участвующих в оценке заявок;
- провести аудит решений о выдаче грантов в 2022-2023 годах и отменить проекты, по которым есть сомнения в стопроцентной чистоте;
- оптимизировать процессы принятия решений для полного исключения влияния на них сотрудников Минцифры, обеспечения прозрачности и публичности.
Для этого ведомство создаст комиссию во главе с министром Максутом Шадаевым. В нее войдут представители основных ассоциаций в сфере ИТ, таких как АПКИТ, Руссофт, "Отечественный софт", и экспертных организаций. Комиссия проверит обоснованность всех отказов в поддержке проектов, рассмотрит жалобы и предложения по оптимизации процессов и публично представит результаты анализа процессов и аудита проектов.