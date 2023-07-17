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Минцифры приостановит выдачу новых грантов на IT-разработки - РИА Новости, 17.07.2023
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12:45 17.07.2023 (обновлено: 13:30 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/granty-1884605748.html
Минцифры приостановит выдачу новых грантов на IT-разработки
Минцифры приостановит выдачу новых грантов на IT-разработки - РИА Новости, 17.07.2023
Минцифры приостановит выдачу новых грантов на IT-разработки
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций приостановит выдачу грантов на новые IT-разработки и проведет аудит уже принятых решений,... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:45
2023-07-17T13:30
экономика
технологии
россия
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций приостановит выдачу грантов на новые IT-разработки и проведет аудит уже принятых решений, говорится в сообщении ведомства. Так, до 1 сентября Минцифры намерено:Для этого ведомство создаст комиссию во главе с министром Максутом Шадаевым. В нее войдут представители основных ассоциаций в сфере ИТ, таких как АПКИТ, Руссофт, "Отечественный софт", и экспертных организаций. Комиссия проверит обоснованность всех отказов в поддержке проектов, рассмотрит жалобы и предложения по оптимизации процессов и публично представит результаты анализа процессов и аудита проектов.
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экономика, технологии, россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Технологии, Россия, Максут Шадаев, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры приостановит выдачу новых грантов на IT-разработки

Минцифры до 1 сентября остановит выдачу грантов на разработку новых продуктов в сфере IT

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОфис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций приостановит выдачу грантов на новые IT-разработки и проведет аудит уже принятых решений, говорится в сообщении ведомства.
Так, до 1 сентября Минцифры намерено:
  • приостановить выдачу грантов на новые разработки в сфере ИТ;
  • провести независимую оценку компетенций сотрудников РФРИТ (основного оператора грантов);
  • обновить состав комиссии, принимающей решение о выдаче грантов, и пул экспертов, участвующих в оценке заявок;
  • провести аудит решений о выдаче грантов в 2022-2023 годах и отменить проекты, по которым есть сомнения в стопроцентной чистоте;
  • оптимизировать процессы принятия решений для полного исключения влияния на них сотрудников Минцифры, обеспечения прозрачности и публичности.
Для этого ведомство создаст комиссию во главе с министром Максутом Шадаевым. В нее войдут представители основных ассоциаций в сфере ИТ, таких как АПКИТ, Руссофт, "Отечественный софт", и экспертных организаций. Комиссия проверит обоснованность всех отказов в поддержке проектов, рассмотрит жалобы и предложения по оптимизации процессов и публично представит результаты анализа процессов и аудита проектов.
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ЭкономикаТехнологииРоссияМаксут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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