https://ria.ru/20230717/gostayna-1884718527.html
Источник: Госдума рассмотрит проект о требованиях к защите гостайны 18 июля
Источник: Госдума рассмотрит проект о требованиях к защите гостайны 18 июля - РИА Новости, 17.07.2023
Источник: Госдума рассмотрит проект о требованиях к защите гостайны 18 июля
Госдума 18 июля рассмотрит во втором чтении законопроект, который предполагает, что ряд категорий лиц, владеющих секретной информацией, должны будут уведомлять... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T18:06
2023-07-17T18:06
2023-07-17T18:06
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума 18 июля рассмотрит во втором чтении законопроект, который предполагает, что ряд категорий лиц, владеющих секретной информацией, должны будут уведомлять о выездах за границу ФСБ и СВР, сообщил журналистам источник в Госдуме. "Пленарное заседание 18 июля... Об усилении требований к защите гостайны – второе чтение", - сказал источник. Законопроектом предполагается ввести термин "режим секретности", уточнить определение "допуск к государственной тайне", установить процедуру оформления допуска к государственной тайне и условия его прекращения, обязанности носителей сведений, составляющих государственную тайну, а также условия ограничения прав граждан, допущенных (допускавшихся) к государственной тайне. Ко второму чтению к законопроекту поступил ряд поправок. Так, решение вопроса об ограничении выезда из РФ осведомленных в совершенно секретных сведениях сенаторов и депутатов предлагается предоставить спикерам Совета Федерации и Госдумы. Депутаты законодательных органов субъектов РФ, главы муниципальных образований будут выезжать с разрешения глав законодательных органов субъектов РФ. Решение будет приниматься в порядке, определяемом соответственно Советом Федерации, Госдумой, законодательным органом субъекта РФ, высшим должностным лицом субъекта РФ. Также отмечается, что решение об ограничении права на выезд из страны осведомленных в сведениях особой важности судей федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов принимается в соответствии с положением, утверждаемым Судебным департаментом при Верховном Суде РФ по согласованию с президиумом Совета судей РФ.
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госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф
Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Федерации РФ
Источник: Госдума рассмотрит проект о требованиях к защите гостайны 18 июля
Источник сообщил, что Госдума рассмотрит проект о требованиях к защите гостайны 18 июля
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума 18 июля рассмотрит во втором чтении законопроект, который предполагает, что ряд категорий лиц, владеющих секретной информацией, должны будут уведомлять о выездах за границу ФСБ и СВР, сообщил журналистам источник в Госдуме.
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"Пленарное заседание 18 июля... Об усилении требований к защите гостайны – второе чтение", - сказал источник.
Законопроектом предполагается ввести термин "режим секретности", уточнить определение "допуск к государственной тайне", установить процедуру оформления допуска к государственной тайне и условия его прекращения, обязанности носителей сведений, составляющих государственную тайну, а также условия ограничения прав граждан, допущенных (допускавшихся) к государственной тайне.
Ко второму чтению к законопроекту поступил ряд поправок. Так, решение вопроса об ограничении выезда из РФ
осведомленных в совершенно секретных сведениях сенаторов и депутатов предлагается предоставить спикерам Совета Федерации
и Госдумы. Депутаты законодательных органов субъектов РФ, главы муниципальных образований будут выезжать с разрешения глав законодательных органов субъектов РФ. Решение будет приниматься в порядке, определяемом соответственно Советом Федерации, Госдумой, законодательным органом субъекта РФ, высшим должностным лицом субъекта РФ.
Также отмечается, что решение об ограничении права на выезд из страны осведомленных в сведениях особой важности судей федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов принимается в соответствии с положением, утверждаемым Судебным департаментом при Верховном Суде РФ по согласованию с президиумом Совета судей РФ.
Госдума приняла в I чтении проект о выезде лиц, имеющих доступ к гостайне