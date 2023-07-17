https://ria.ru/20230717/frantsiya-1884728332.html

Франция осудила отказ России от участия в зерновой сделке

Франция осудила отказ России от участия в зерновой сделке - РИА Новости, 17.07.2023

Франция осудила отказ России от участия в зерновой сделке

Франция осуждает отказ России от участия в зерновой сделке и призывает Москву изменить решение ради сохранения мировой продовольственной безопасности, говорится РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T19:02

2023-07-17T19:02

2023-07-17T19:02

франция

россия

украина

оон

в мире

зерновая сделка

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ПАРИЖ, 17 июл – РИА Новости. Франция осуждает отказ России от участия в зерновой сделке и призывает Москву изменить решение ради сохранения мировой продовольственной безопасности, говорится в коммюнике ведомства, распространенном в понедельник. "Франция осуждает прекращение участия России в черноморской зерновой инициативе. Россия одна ответственна за блокировку навигации в этом морском пространстве и блокировку украинских портов. Россия должна пересмотреть свое решение и не ставить под угрозу мировую продовольственную безопасность", - говорится в сообщении. Франция "намерена нарастить действия по снижению рисков в плане продовольственной безопасности наиболее уязвимых стран, в том числе, посредством европейских коридоров солидарности, что позволило вывезти из Украины 38 миллионов тонн зерна с марта 2022-го года", говорится в тексте релиза. Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Там восстанавливается режим временно опасного для судоходства района. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля. Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте - так и не была реализована. Путин также отмечал, что генеральный секретарь и сотрудники ООН искренне стремятся к выполнению условий сделки в отношении России, но у них ничего не получается, потому что западные страны не собираются исполнять обещаний. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20230717/sdelka-1884720276.html

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франция, россия, украина, оон, в мире, зерновая сделка