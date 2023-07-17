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В ООН заявили, что продолжат добиваться экспорта российского продовольствия

В ООН заявили, что продолжат добиваться экспорта российского продовольствия - РИА Новости, 17.07.2023

В ООН заявили, что продолжат добиваться экспорта российского продовольствия

ООН продолжит добиваться обеспечения доступа на мировые рынки как украинских, так и российских продовольствия и удобрений, заявил журналистам генсек ООН Антониу РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T18:35

2023-07-17T18:35

2023-07-17T18:35

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ООН, 17 июл - РИА Новости. ООН продолжит добиваться обеспечения доступа на мировые рынки как украинских, так и российских продовольствия и удобрений, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш. Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Там восстанавливается режим временно опасного для судоходства района. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля. Генсек ООН выразил разочарование в связи с тем, что его предложение подключить к SWIFT дочку Россельхозбанка, изложенное в письме президенту РФ Владимиру Путину, "осталось без внимания". По мнению Гутерреша, сегодняшнее решение Российской Федерации остановить действие черноморской инициативы "нанесет удар по нуждающимся повсюду". "Но это не остановит наших усилий по обеспечению беспрепятственного доступа на мировые рынки продуктов питания и удобрений как с Украины, так и из Российской Федерации", - сказал Гутерреш. Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте - так и не была реализована. Путин также отмечал, что генеральный секретарь и сотрудники ООН искренне стремятся к выполнению условий сделки в отношении России, но у них ничего не получается, потому что западные страны не собираются исполнять обещаний. Ранее сообщалось, что во вторник Гутерреш направил письмо Путину с предложением, нацеленным на продление действия черноморской инициативы. Агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники сообщало, что в письме предлагалось продлить действие черноморской зерновой инициативы еще на несколько месяцев - по крайней мере до того, как ЕС подключит к SWIFT "дочку" российского банка. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20230717/zerno-1884674948.html

https://ria.ru/20230717/sdelka-1884688237.html

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россия, украина, экономика, антониу гутерреш, оон, в мире