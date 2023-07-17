В ООН заявили, что продолжат добиваться экспорта российского продовольствия
Гутерреш: ООН продолжит добиваться экспорта как российских, так и украинских продуктов
© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 17 июл - РИА Новости. ООН продолжит добиваться обеспечения доступа на мировые рынки как украинских, так и российских продовольствия и удобрений, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Там восстанавливается режим временно опасного для судоходства района. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.
Генсек ООН выразил разочарование в связи с тем, что его предложение подключить к SWIFT дочку Россельхозбанка, изложенное в письме президенту РФ Владимиру Путину, "осталось без внимания".
По мнению Гутерреша, сегодняшнее решение Российской Федерации остановить действие черноморской инициативы "нанесет удар по нуждающимся повсюду".
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"Но это не остановит наших усилий по обеспечению беспрепятственного доступа на мировые рынки продуктов питания и удобрений как с Украины, так и из Российской Федерации", - сказал Гутерреш.
Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте - так и не была реализована. Путин также отмечал, что генеральный секретарь и сотрудники ООН искренне стремятся к выполнению условий сделки в отношении России, но у них ничего не получается, потому что западные страны не собираются исполнять обещаний.
Ранее сообщалось, что во вторник Гутерреш направил письмо Путину с предложением, нацеленным на продление действия черноморской инициативы. Агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники сообщало, что в письме предлагалось продлить действие черноморской зерновой инициативы еще на несколько месяцев - по крайней мере до того, как ЕС подключит к SWIFT "дочку" российского банка.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.