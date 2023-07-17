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Липецкий Центр поддержки МСП стал лидером федеральной премии "Мой бизнес"
Липецкий Центр поддержки МСП стал лидером федеральной премии "Мой бизнес" - РИА Новости, 17.07.2023
Липецкий Центр поддержки МСП стал лидером федеральной премии "Мой бизнес"
Опыт работы Центра поддержки предпринимательства Липецкой области "Мой бизнес" признан лучшим в двух конкурсных номинациях федеральной премии "Мой бизнес",... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:48
2023-07-17T15:48
2023-07-17T15:48
липецкая область
игорь артамонов
бизнес
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ЛИПЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Опыт работы Центра поддержки предпринимательства Липецкой области "Мой бизнес" признан лучшим в двух конкурсных номинациях федеральной премии "Мой бизнес", итоги которой подвели в Карачаево-Черкесии, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что из 400 заявок, представленных на конкурс, отмечен благотворительный проект Липецкой области, реализованный в рамках акции #МойБизнесПомогает. Благодаря проекту липецкие предприниматели помогли вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР адаптироваться после переезда, предоставляя им места для временного размещения, горячее питание, средства первой необходимости, юридическую помощь. По словам Артамонова, в результате проведенных мероприятий удалось юридически оформить свыше 1,5 тысячи документов на общую сумму свыше 631,4 тысячи рублей. Более 350 человек было размещено в гостиницах области. Также, областной центр "Мой бизнес" одержал победу в номинации "Лучшая комплексная услуга". В итоге реализации этого кейса в 2022 году был создан Центр реверс-инжиринга на площадке получателя услуги, заключено 60 соглашений о внутриобластной кооперации, сокращен дефицит импортных комплектующих, предприятие увеличило производство комплектующих для АПК на 40%. "Реализация проекта позволила обеспечить рост экономических показателей области, улучшить качество предоставляемых государственных услуг, повысить уровень жизни населения", – прокомментировал Артамонов. Он также отметил, что работа Центра "Мой бизнес" осуществляется в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь артамонов, бизнес
Липецкая область, Игорь Артамонов, Бизнес
ЛИПЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Опыт работы Центра поддержки предпринимательства Липецкой области "Мой бизнес" признан лучшим в двух конкурсных номинациях федеральной премии "Мой бизнес", итоги которой подвели в Карачаево-Черкесии, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что из 400 заявок, представленных на конкурс, отмечен благотворительный проект Липецкой области
, реализованный в рамках акции #МойБизнесПомогает. Благодаря проекту липецкие предприниматели помогли вынужденным переселенцам из ДНР
и ЛНР
адаптироваться после переезда, предоставляя им места для временного размещения, горячее питание, средства первой необходимости, юридическую помощь.
Завод по производству семян откроется в Липецкой области в 2024 году
По словам Артамонова, в результате проведенных мероприятий удалось юридически оформить свыше 1,5 тысячи документов на общую сумму свыше 631,4 тысячи рублей. Более 350 человек было размещено в гостиницах области.
Также, областной центр "Мой бизнес" одержал победу в номинации "Лучшая комплексная услуга". В итоге реализации этого кейса в 2022 году был создан Центр реверс-инжиринга на площадке получателя услуги, заключено 60 соглашений о внутриобластной кооперации, сокращен дефицит импортных комплектующих, предприятие увеличило производство комплектующих для АПК на 40%.
«
"Реализация проекта позволила обеспечить рост экономических показателей области, улучшить качество предоставляемых государственных услуг, повысить уровень жизни населения", – прокомментировал Артамонов.
Он также отметил, что работа Центра "Мой бизнес" осуществляется в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".