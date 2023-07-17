https://ria.ru/20230717/biznes-1884680520.html

Липецкий Центр поддержки МСП стал лидером федеральной премии "Мой бизнес"

Липецкий Центр поддержки МСП стал лидером федеральной премии "Мой бизнес" - РИА Новости, 17.07.2023

Липецкий Центр поддержки МСП стал лидером федеральной премии "Мой бизнес"

Опыт работы Центра поддержки предпринимательства Липецкой области "Мой бизнес" признан лучшим в двух конкурсных номинациях федеральной премии "Мой бизнес",... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T15:48

2023-07-17T15:48

2023-07-17T15:48

липецкая область

игорь артамонов

бизнес

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ЛИПЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Опыт работы Центра поддержки предпринимательства Липецкой области "Мой бизнес" признан лучшим в двух конкурсных номинациях федеральной премии "Мой бизнес", итоги которой подвели в Карачаево-Черкесии, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что из 400 заявок, представленных на конкурс, отмечен благотворительный проект Липецкой области, реализованный в рамках акции #МойБизнесПомогает. Благодаря проекту липецкие предприниматели помогли вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР адаптироваться после переезда, предоставляя им места для временного размещения, горячее питание, средства первой необходимости, юридическую помощь. По словам Артамонова, в результате проведенных мероприятий удалось юридически оформить свыше 1,5 тысячи документов на общую сумму свыше 631,4 тысячи рублей. Более 350 человек было размещено в гостиницах области. Также, областной центр "Мой бизнес" одержал победу в номинации "Лучшая комплексная услуга". В итоге реализации этого кейса в 2022 году был создан Центр реверс-инжиринга на площадке получателя услуги, заключено 60 соглашений о внутриобластной кооперации, сокращен дефицит импортных комплектующих, предприятие увеличило производство комплектующих для АПК на 40%. "Реализация проекта позволила обеспечить рост экономических показателей области, улучшить качество предоставляемых государственных услуг, повысить уровень жизни населения", – прокомментировал Артамонов. Он также отметил, что работа Центра "Мой бизнес" осуществляется в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

https://ria.ru/20230712/zavod-1883780259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, бизнес