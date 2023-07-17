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СМИ: Британия предлагает украинским беженцам неадекватные жилищные условия - РИА Новости, 17.07.2023
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16:04 17.07.2023
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СМИ: Британия предлагает украинским беженцам неадекватные жилищные условия
СМИ: Британия предлагает украинским беженцам неадекватные жилищные условия - РИА Новости, 17.07.2023
СМИ: Британия предлагает украинским беженцам неадекватные жилищные условия
Организация, которая оказывает помощь украинским женщинам, обвинила правительство Великобритании в том, что оно предлагает беженцам "неадекватные решения... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T16:04
2023-07-17T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
жилье
великобритания
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Организация, которая оказывает помощь украинским женщинам, обвинила правительство Великобритании в том, что оно предлагает беженцам "неадекватные решения жилищных проблем", из-за чего они вынуждены возвращаться на Украину, сообщает британская газета Times. "Организация Sunflower Sisters обвинила правительство в том, что оно предлагает беженцам "неадекватные решения жилищных проблем", которые вынуждают беженцев "возвращаться на Украину", - пишет издание. Одна из беженок Ирина заявила изданию, что она осталась бы в Великобритании, но без работающего партнера не могла оплачивать аренду и коммунальные расходы, несмотря на то, что получала пособие по безработице и пособие на ребенка. Как отмечает организация Sunflower Sisters, "сотни и сотни" украинских семей все еще ждут спонсора и визы в Великобританию. "Реальность такова, что украинцы часто находятся в самом низу списка агентов, ищущих новых арендаторов, и лишь немногие из них накопили достаточно денег, чтобы оплатить аренду на несколько месяцев вперед", - приводит газета слова представителей Sunflower Sisters. Другая беженка Юлия, которая ушла от своего спонсора и ей нужна помощь, предоставила изданию переписку с властями, где её просьбы игнорируются, а для получения помощи ей сообщают, что она должна предоставить документы, которые могут быть только у постоянного жителя Великобритании. Ранее власти Великобритании сообщили, что получили более 300 тысяч заявлений на визу от украинских беженцев. Британия облегчила визовый режим для украинцев на фоне военной спецоперации России на Украине. Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230616/bezhentsy-1878530495.html
https://ria.ru/20230430/zhile-1868795414.html
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в мире, жилье, великобритания, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Жилье, Великобритания, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Британия предлагает украинским беженцам неадекватные жилищные условия

Times: власти Британии предлагают беженцам с Украины неадекватные решения жилищных проблем

© AP Photo / Alberto PezzaliДевушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады на улице Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
Девушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Организация, которая оказывает помощь украинским женщинам, обвинила правительство Великобритании в том, что оно предлагает беженцам "неадекватные решения жилищных проблем", из-за чего они вынуждены возвращаться на Украину, сообщает британская газета Times.
"Организация Sunflower Sisters обвинила правительство в том, что оно предлагает беженцам "неадекватные решения жилищных проблем", которые вынуждают беженцев "возвращаться на Украину", - пишет издание.
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Одна из беженок Ирина заявила изданию, что она осталась бы в Великобритании, но без работающего партнера не могла оплачивать аренду и коммунальные расходы, несмотря на то, что получала пособие по безработице и пособие на ребенка.
Как отмечает организация Sunflower Sisters, "сотни и сотни" украинских семей все еще ждут спонсора и визы в Великобританию. "Реальность такова, что украинцы часто находятся в самом низу списка агентов, ищущих новых арендаторов, и лишь немногие из них накопили достаточно денег, чтобы оплатить аренду на несколько месяцев вперед", - приводит газета слова представителей Sunflower Sisters.
Другая беженка Юлия, которая ушла от своего спонсора и ей нужна помощь, предоставила изданию переписку с властями, где её просьбы игнорируются, а для получения помощи ей сообщают, что она должна предоставить документы, которые могут быть только у постоянного жителя Великобритании.
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Ранее власти Великобритании сообщили, что получили более 300 тысяч заявлений на визу от украинских беженцев.
Британия облегчила визовый режим для украинцев на фоне военной спецоперации России на Украине. Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖильеВеликобританияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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