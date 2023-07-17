https://ria.ru/20230717/avtobusy-1884562103.html
Продажу билетов на автобусы из Ростова-на-Дону в Крым приостановили
Продажу билетов на автобусы из Ростова-на-Дону в Крым приостановили - РИА Новости, 17.07.2023
Продажу билетов на автобусы из Ростова-на-Дону в Крым приостановили
Продажа билетов на автобусы из Ростова-на-Дону в Крым приостановлена после ЧП на Крымском мосту, ее возобновят после утверждения новой логистики, сообщил РИА... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T11:18
2023-07-17T11:18
2023-07-17T11:19
ростов-на-дону
ростовская область
республика крым
происшествия
чп на крымском мосту
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Продажа билетов на автобусы из Ростова-на-Дону в Крым приостановлена после ЧП на Крымском мосту, ее возобновят после утверждения новой логистики, сообщил РИА Новости представитель Минтранса Ростовской области. "Продажа билетов на автобусы Ростов-Крым приостановлена", - сказал он, добавив, что "автобусы пустят снова, как утвердят новую логистику". Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
https://ria.ru/20230717/most-1884554975.html
ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростов-на-дону, ростовская область, республика крым, происшествия, чп на крымском мосту
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Республика Крым, Происшествия, ЧП на Крымском мосту
Продажу билетов на автобусы из Ростова-на-Дону в Крым приостановили
Продажу билетов на автобусы из Ростова-на-Дону в Крым остановили до утверждения логистики